La prochaine phase d’Elysis se fera à l’aluminerie d’Alma

Du même coup, Québec accorde 20 millions de dollars à Elysis, la coentreprise formée de Rio Tinto et d’Alcoa, pour pousser son développement.

La conférence de presse pour cette annonce a eu lieu à quelques pas du centre de recherche d’Elysis, situé au Complexe Jonquière, en présence du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, du ministre de l’Environnement, Benoit Charrette et de représentants des entreprises partenaires.

Elysis utilisera le site d’Alma comme vitrine lorsque viendra le temps de commercialiser son produit. Si tout se déroule comme prévu, la compagnie souhaite recevoir ses premiers clients en 2024.

Nous sommes impatients d’utiliser les nouvelles cuves et de démontrer au monde entier que la décarbonisation de la production de l’aluminium sera bientôt une réalité et que l’expertise d’Elysis et des équipementiers québécois seront au coeur de cette révolution , a mentionné le président-directeur général d’Elysis, Vincent Christ.

Je veux qu’on soit les premiers à concrétiser ce changement révolutionnaire pour l’industrie de l’aluminium. Une citation de :Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, se réjouit de cette avancée qui contribuera à construire la nouvelle économie verte du Québec .