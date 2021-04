Moins populaire en Outaouais, le vaccin AstraZeneca sera disponible aux 45-79 ans

L’engouement était de la partie dans les premières journées suivant le début de la vaccination sans rendez-vous pour les citoyens de 55 ans et plus. Mais plus d’une semaine après, la directrice de la campagne de vaccination en Outaouais admet que cet engouement s’est « passablement essoufflé ».

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, Nency Héroux a expliqué que la population admissible continue de venir se faire vacciner contre la COVID-19, mais on pourrait en prendre davantage .

La vaccination sans rendez-vous est offerte au Palais des congrès de Gatineau. On en a tous les jours, mais ce n’est pas de haut volume. On est en bas d’une centaine de personnes par jour , a-t-elle indiqué.

Mme Héroux a invité les personnes admissibles à la vaccination à prendre leur rendez-vous, étant donné que la campagne est élargie aux personnes du groupe 9.

On parle beaucoup des enseignants, pompiers et policiers. Il y a quand même une bonne proportion de gens qui sont appelés à se faire vacciner , a-t-elle souligné. Si vous n’avez pas pris votre rendez-vous et que vous êtes dans un groupe prioritaire, ce serait le temps de le prendre maintenant.

Les 45 ans et plus pourront recevoir l'AstraZeneca dès mercredi

Mardi, le Québec a rejoint plusieurs provinces du Canada qui ont décidé d’offrir le vaccin AstraZeneca aux plus jeunes.

Si l'Ontario et l'Alberta ont décidé de le proposer aux 40 ans et plus, au Québec, à compter de mercredi, ce vaccin sera disponible aux personnes de 45 à 79 ans, a confirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en point de presse.

Contrairement aux semaines précédentes, ici, ce qui est important, c'est l'âge et non l'année de naissance. Il faut avoir 45 ans de fait pour se qualifier , a précisé M. Dubé.

Le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, a indiqué que l'âge de 45 ans a été fixé par le Comité d’immunisation du Québec (CIQ).

La raison pour laquelle ça peut changer d'un territoire à l'autre, c'est en raison de l'incidence de la maladie et de la situation épidémiologique , a expliqué le Dr Arruda.

En Outaouais, les personnes de 45 à 79 ans qui souhaitent recevoir le vaccin AstraZeneca pourront le faire dans l’ensemble des sites de vaccination de la région en prenant rendez-vous sur internet  (Nouvelle fenêtre) ou sans rendez-vous, de 8 h à 19 h, au Palais des congrès.

100 000 doses déjà administrées

Jusqu'ici plus de 100 000 doses ont été administrées en Outaouais. Même si des plages horaires demeurent disponibles dans la région, Mme Héroux a qualifié de bonne la couverture vaccinale.

On est très content d’avoir franchi le cap des 100 000, il y a quelque chose de symbolique à ces chiffres-là […], mais il nous reste aussi passablement de gens à vacciner aussi. Une citation de :Nency Héroux, directrice de la campagne de vaccination en Outaouais

Chez les 70 ans et plus, elle serait de 90 %, et chez les 60 à 69 ans, de 73 %. Dans la tranche d’âge des 55 à 59 ans, la couverture vaccinale est de 38 % pour le moment.

Avec les réservations qui sont déjà dans la machine, on ne peut pas dire que les gens ne viennent pas se faire vacciner, mais effectivement, on a une capacité d’en prendre davantage , a réitéré Mme Héroux.

Les premiers groupes prioritaires reçoivent leur deuxième dose

Depuis la semaine dernière, des résidents de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région ont commencé à recevoir leur deuxième dose de vaccin.

L’opération se poursuivra au cours des prochaines semaines pour les premiers groupes prioritaires ayant été vaccinés au début de la campagne de vaccination.

Le ministre Dubé a assuré que d'ici le 8 mai, au plus tard, tous les résidents de CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée auront reçu leur deuxième dose.

Et quand on aura terminé, on pourra passer dans les autres résidences , a-t-il indiqué.

Ainsi, les deuxièmes doses seront administrées en mai dans certains établissements de l'Outaouais où la vaccination avait débuté plus tard. Il y avait beaucoup d’éclosions et tout, donc […] on avait vacciné un petit peu plus tard […] donc la deuxième dose sera effectivement un petit peu plus tard , a expliqué Mme Héroux.