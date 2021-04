Le gouvernement Legault offrira le vaccin AstraZeneca aux 45 ans et plus

Le Québec s'ajoute aux provinces qui ont déjà abaissé l'âge minimal pour recevoir une dose du vaccin AstraZeneca. Les adultes québécois de 45 ans et plus deviendront ainsi éligibles.

L'annonce en sera faite à 13 h, au moment de dévoiler les recommandations du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ). La santé publique élargit ainsi l'accès à ce vaccin pour lutter plus efficacement contre la COVID-19.

Cette conférence de presse aura lieu alors qu'une autre instance en matière de vaccination, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), présentera à 13 h 15 une mise à jour d'une synthèse de données portant elle aussi sur le vaccin d'AstraZeneca lors d'une séance d'information destinée aux médias.

Selon des documents obtenus par la CBC, le CCNI recommanderait d'abaisser l'âge minimal pour obtenir le vaccin en fonction de certaines conditions spécifiques.

Ainsi, les adultes de 50 ans et plus se trouvant dans des zones où le taux d'infection est élevé pourraient se faire vacciner; dans les zones où le taux d'infection est très élevé, cet âge serait abaissé à 40 ans.

Le CCNI ne proposerait toutefois pas d'offrir le vaccin d'AstraZeneca dans des régions où les taux d'infection sont modérés, bas ou très bas.

Actuellement, le vaccin d'AstraZeneca n'est recommandé que pour les gens âgés de 55 ans et plus, selon l'avis du comité fédéral.

Plusieurs provinces ont déjà tranché

En abaissant l'âge minimal d'admissibilité pour le vaccin d'AstraZeneca, le Québec rattrape en quelque sorte les gestes précédemment posés dans une bonne partie du pays. Plusieurs provinces, y compris la plus peuplée, ont élargi leurs critères d'admissibilité pour le vaccin au cours des derniers jours.

En Ontario, le gouvernement de Doug Ford, aux prises avec une forte croissance du nombre d'infections, a annoncé un abaissement à 40 ans de l'âge minimal pour obtenir une dose du vaccin AstraZeneca. Cette décision est d'ailleurs entrée en vigueur mardi.

Alors que nous continuons à lutter contre la COVID-19, nous faisons tout ce qui est possible pour administrer le plus grand nombre de vaccins aussi rapidement et sécuritairement que possible , avait alors affirmé le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, dans un communiqué.

En Alberta, où le nombre de cas de COVID-19 pour 100 000 habitants est le plus élevé au pays, le premier ministre Jason Kenney a rapidement emboîté le pas à son homologue Doug Ford.

La Colombie-Britannique et le Manitoba offrent aussi le vaccin AstraZeneca aux 40 ans et plus. La Saskatchewan pourrait également rejoindre ce club de moins en moins sélect.

Recommandations vaccinales selon les provinces Colombie-Britannique : le vaccin est maintenant offert aux 40 ans et plus dans les pharmacies, ainsi que dans des cliniques spéciales installées dans des zones fortement touchées par la COVID-19.

: le vaccin est maintenant offert aux 40 ans et plus dans les pharmacies, ainsi que dans des cliniques spéciales installées dans des zones fortement touchées par la COVID-19. Alberta : offert aux 40 ans et plus (et à ceux qui auront 40 ans cette année).

: offert aux 40 ans et plus (et à ceux qui auront 40 ans cette année). Saskatchewan : réservé aux 55 ans et plus. La province évalue la possibilité d'abaisser l'âge minimal à 40 ans.

: réservé aux 55 ans et plus. La province évalue la possibilité d'abaisser l'âge minimal à 40 ans. Manitoba : offert aux 40 ans et plus.

: offert aux 40 ans et plus. Ontario : offert aux 40 ans et plus (et à ceux qui auront 40 ans cette année).

: offert aux 40 ans et plus (et à ceux qui auront 40 ans cette année). Québec : offert aux 45 ans et plus.

: offert aux 45 ans et plus. Nouveau-Brunswick : réservé aux 55 ans et plus.

: réservé aux 55 ans et plus. Nouvelle-Écosse : le vaccin n'est recommandé que pour les 55 à 64 ans.

: le vaccin n'est recommandé que pour les 55 à 64 ans. Île-du-Prince-Édouard : réservé aux 55 ans et plus. Les trois territoires canadiens ne recevront aucune dose du vaccin d'AstraZeneca, mais uniquement des doses du vaccin de Moderna.

Santé Canada, pour sa part, a approuvé ce vaccin pour les 18 ans et plus, tout en rappelant qu'il existe bel et bien un risque « rare » de caillots sanguins avec un faible taux de plaquettes.

Deux cas ont d'ailleurs été rapportés, notamment au Québec et en Alberta. Selon le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, les risques de thrombose sont d'un cas sur 100 000 doses administrées.

Avec les informations de CBC