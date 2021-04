Au tour du Canadien National de vouloir acquérir la Kansas City Southern

Dans un communiqué publié mardi matin, le CN indique que son offre représente une prime de 21 % par rapport à ce que voulait débourser le CP.

Au total, le CN estime que l'achat serait évalué à 38 milliards de dollars canadiens.

Si la transaction va de l'avant, le transporteur ferroviaire estime que les deux entreprises créeront le premier chemin de fer du 21e siècle qui reliera sans rupture des ports et des réseaux ferrés aux États-Unis, au Mexique et au Canada .

Dans sa propre annonce, en mars, le CP parlait d'une transaction transformatrice pour l'Amérique du Nord , et évoquait déjà un réseau continental dont le point d'orgue serait Kansas City, dans l'État du Missouri. Les clients pourraient alors utiliser un réseau unique de transport entre les points de service du Canadien Pacifique au Canada, dans le Midwest américain et dans le nord-est des États-Unis, et ceux du réseau de la Kansas City Southern, dans le centre-sud des États-Unis et au Mexique.

Il y a un peu plus d'une semaine, à peine, le CP publiait sur son site web un communiqué intitulé L'appuie s'intensifie pour le regroupement de Canadien Pacifique et de Kansas City Southern. On y évoquait un nombre croissant de clients ayant déposé des déclarations auprès du Surface Transportation Board (l'organisme réglementaire du transport de marchandises via les chemins de fer, NDLR) en vue d'appuyer la création du réseau fusionnant les chemins de fer du CP et de KCS.

L'entreprise n'avait pas réagi à l'annonce du CN, au moment d'écrire ces lignes.

Selon le Wall Street Journal, les wagons de KCS sont chargés de voitures et d'autres produits industriels en provenance des industries installées au Mexique, le tout à destination du Texas et du Midwest. La compagnie transporte aussi des produits agricoles américains vers le Mexique, en plus d'exploiter un chemin de fer le long du canal de Panama.