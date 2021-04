50 M$ pour la restauration du réservoir Beaudet à Victoriaville

Les travaux de restauration du réservoir Beaudet débuteront au mois de mai, après plus de 20 ans d'études, de recherches et de préparation. Ce réservoir est la principale source d’eau potable des Victoriavillois.

L’enveloppe réservée à ce projet a dû être revue à la hausse en raison de l’augmentation des coûts de matériaux de construction. À l’été 2019, la Ville évaluait le coût du projet à 40 millions de dollars. Un budget de 50 millions de dollars est maintenant prévu sur cinq ans, de 2021 à 2025.

Infrastructures Canada a déjà promis de verser un financement de 16 millions de dollars pour ce projet et la Ville espère recevoir le même montant de la part du gouvernement provincial. La Ville s’est déjà mis à la recherche d’autres programmes de subventions pour compenser la hausse des coûts de construction, peut-on lire dans le communiqué annonçant le début des travaux.

Maquette du projet de restauration du réservoir Beaudet à Victoriaville Photo : Fournie par la Ville de Victoriaville

Le conseil municipal est fier de lancer officiellement les travaux, permettant de consolider la principale source d’eau potable de la Ville pour les générations à venir, et, du même coup, de bonifier un lieu de loisirs et de découvertes apprécié par les gens d’ici et d’ailleurs , a indiqué lundi soir le maire de Victoriaville, André Bellavance, par communiqué.

Le parcours cyclable et piétonnier ainsi que le stationnement seront réaménagés temporairement le temps des travaux. Photo : Fournie par la Ville de Victoriaville

L’état du réservoir se détériore en raison de l’accumulation de sédiments et la population augmente à Victoriaville, ce qui rend ces travaux nécessaires.

Une nouvelle digue sera construite ainsi qu’un poste de surpression et une usine de déshydratation des sédiments. Par la suite, à l’été 2022, le dragage du réservoir devrait débuter.