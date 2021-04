Le pavillon Mance à nouveau dans la mire de Baie-Comeau pour honorer Brian Mulroney

Après avoir imaginé le projet deux fois plutôt qu’une dans le pavillon Mance, puis sur un étage d'un immeuble vacant sur place LaSalle, la Ville de Baie-Comeau convoite à nouveau le pavillon Mance pour y installer son projet de Maison du premier ministre.

Cette exposition muséale pourrait être située au premier étage et illustrerait le cheminement de carrière de l'ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney, originaire de Baie-Comeau.

Le directeur général de la Ville, François Corriveau, assure que le but derrière l'exposition reste le même.

[C’est] d'analyser quelle était l'histoire de la Ville de Baie-Comeau à travers l'histoire d'un homme, Brian Mulroney, qui est arrivé avec ses enfants, son coffre à outils. Il a créé une ville, il a construit la papetière avec les premiers pionniers qu'on a eus. C'est donc ça, le fil conducteur de l'exposition sur M. Mulroney, la Maison du premier ministre. C'est encore ça qu'on va véhiculer à l'intérieur du projet actuel, mais plus modestement , explique le directeur général.

Brian Mulroney lors d'un hommage qui lui a été rendu à Baie-Comeau en 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La Ville soutient que des analyses supplémentaires doivent être effectuées concernant l'état du pavillon Mance.

Les bandes de l’aréna et le sentier des Embruns

Les rénovations de l’aréna Henry Leonard et du sentier des Embruns ont également été sujettes à des annonces lors du conseil municipal de Baie-Comeau lundi soir.

Un règlement d'emprunt a été adopté pour la mise aux normes des bandes de la patinoire A du Centre Henry Leonard, car elles ne conviennent pas aux exigences de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

Ce règlement d'emprunt s'élève à un peu plus de deux millions de dollars. De ce montant, près de 690 000 $ seront réservés aux travaux pour modifier les bandes, tandis que le reste du montant sera pour des travaux divers.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, explique que la Ville va de l'avant avec le règlement d'emprunt, malgré le fait que Québec n'a pas encore précisé si elle contribuerait à ces travaux.

[On fait] tout ce qu'on peut faire en amont pour être capable d'avancer au moment où on aura du soutien gouvernemental. De notre côté, ce n'est pas une annonce du début des travaux. On n’en est pas là. On est toujours dans l'acceptation de tout ce qu'il faut faire, avant d'enclencher les travaux , précise toutefois le maire Montigny.

L'éclairage du Centre Henry Leonard, qui vient tout juste d'être changé, ne convient pas non plus aux exigences de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

La Ville de Baie-Comeau se prépare à de possibles rénovations dans son aréna (archives). Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Par ailleurs, un contrat de 230 972 $ sera donné à la firme Aménagement nordique pour améliorer le sentier des Embruns à Baie-Comeau.

Une des sections visées est tout près de la passerelle de la Rivière Amédée, soit entre les deux secteurs de la Ville de Baie-Comeau.

Les travaux d'aménagement du sentier des Embruns ont débuté en 2015.

Le coordonnateur aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, met de l'avant que depuis le début de ces travaux, l’achalandage des sentiers ne cesse de s'accroître.

La popularité a été très forte en partant. Ce sont des sentiers qui, pour certains, existaient déjà, mais ont été aménagés plus correctement. [...] Les évaluations ont démontré qu'à certains endroits, ça vaudrait peut-être la peine de redonner un tour de roue , indique M. Pineault.

Le sentier des Embruns est très prisé à Baie-Comeau (archives). Photo : Madeleine Ross

Le sentier des Embruns sera officiellement inauguré cette année selon le porte-parole de la Ville.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur