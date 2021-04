Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, meurt de blessures reçues au combat

Idriss Déby Itno « vient de connaître son dernier souffle » a annoncé, mardi, le porte-parole de l'armée du Tchad. Au pouvoir depuis plus de 30 ans, le président a été tué lors de combats menés contre des rebelles dans une région frontalière de la Libye.

Ses obsèques nationales sont prévues pour vendredi dans la capitale, N'Djamena, avant son inhumation dans l'extrême est du pays, sa région natale.

Un conseil militaire de transition présidé par Mahamat Idriss Déby, l'un des fils du défunt président, a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale.

Un couvre-feu a été instauré, les frontières terrestres et aériennes ont été fermées. Dans la capitale, de nombreux membres de la Garde présidentielle arpentent les rues en civil, reconnaissables à leurs walkies-talkies et à l'arme de poing glissée sous leurs vêtements.

Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans, présidait jusqu'alors la Garde présidentielle. Il a promis que de nouvelles institutions verraient le jour après la tenue d'élections libres et démocratiques , dans un an et demi.

Le fils du défunt président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, 37 ans, lors d'une annonce faite à la télévision en compagnie de membres des Forces armées de ce pays d'Afrique centrale. Photo : Associated Press

Idriss Déby Itno, 68 ans, est mort de blessures reçues lors de combats qu'il dirigeait lui-même contre une colonne de rebelles infiltrés depuis la Libye, dans le Tibesti. Cette région troublée du Sahel, à l'extrême nord du pays et frontalière de la Libye, est régulièrement le théâtre d'affrontements.

Lundi soir, le gouvernement et l'armée tchadienne avaient assuré avoir détruit la colonne de rebelles et tué 300 combattants.

Les insurgés, qui mènent depuis neuf jours une offensive contre le régime tchadien, rejettent catégoriquement le conseil militaire présidé par le fils du président.

Bien qu'ils reconnaissent avoir subi de lourdes pertes, les membres du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) disent avoir repris leur avance. Ils entendent maintenant marcher sur la capitale, N'Djamena.

Un allié des Occidentaux

Né en 1952, formé à l'école d'officiers de N'Djamena puis en France, Idriss Déby Itno était un allié des Occidentaux dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique.

Par communiqué, l'Élysée a déploré la perte d' un ami courageux et souligné l'importance d' une transition pacifique tout en rappelant son ferme attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad.

La Maison-Blanche a également présenté ses sincères condoléances au peuple tchadien. Nous condamnons les récentes violences et pertes de vies humaines au Tchad , a déclaré la présidence de Joe Biden, qui dit soutenir une transition du pouvoir pacifique .

Un sixième mandat

Une élection, tenue le 11 avril dernier, avait conféré au président tchadien un sixième mandat, lui qui avait accédé au pouvoir en 1990 après avoir mené une rébellion contre Hissène Habré.

Par la suite, Idriss Déby Itno avait échappé à de nombreux coups d'État et révoltes armées.

Dans le massif du Tibesti, mais aussi dans le nord-est qui borde le Soudan, des rebelles tchadiens affrontent régulièrement l'armée du pays.

En février 2019, venus de Libye pour tenter de renverser le régime, les membres du FACTFront pour l'alternance et la concorde au Tchad avaient été stoppés par des bombardements d'avions français, à la demande du gouvernement du Tchad.

Onze ans auparavant, en 2008, le soutien militaire de Paris avait permis au président tchadien de repousser une attaque rebelle qui était parvenue jusqu'aux portes du palais présidentiel.