Agrandissement du carrefour giratoire de Sullivan : « Ça va être un joli casse-tête »

Le projet prévu sur deux ans figure au programme des investissements 2021-2022 du MTQ, dévoilé au début avril.

Le processus d’appels d’offres n’a pas été lancé et il est trop tôt pour connaître le plan exact du ministère au sujet de ce chantier.

Le maire Pierre Corbeil reconnaît pour sa part que la population doit s’attendre à des enjeux importants de circulation au cours des deux prochaines années.

Ça va être un joli casse-tête, a-t-il commenté lundi soir. Nos gens du service technique sont à l’affût de ce qui va se passer et de quels seront les moyens que le MTQ prendra pour s’assurer que la circulation demeure possible dans ce secteur.

Pour Pierre Corbeil, « c’est un point névralgique, pas juste pour Val-d’Or ou Sullivan, mais pour la région au complet ». Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Malgré les ennuis que ce chantier va causer, le maire Corbeil est convaincu de sa nécessité afin de régler d’importants problèmes de circulation.