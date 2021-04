L’espace éphémère intitulé « Wellington-Sur-Mer » sera de retour pour une deuxième année consécutive au centre-ville de Sherbrooke, et ce, du 17 juin au 4 octobre.

Le conseil municipal a entériné cette décision lors de la séance du conseil municipal de lundi. Une portion de la rue Wellington Nord sera donc de nouveau fermée à la circulation.

En plus des décorations et mobiliers faisant référence aux stations balnéaires, deux promenades temporaires seront aménagées entre les rues Frontenac et Meadow. Ça s’ajoute par rapport à ce qu’il y avait l’année passée , a précisé Chantal L’Espérance, présidente du comité de revitalisation du centre-ville.

Il devrait également y avoir davantage d’animation dans le secteur si la pandémie le permet.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, se réjouit du retour ce projet. Cela avait été bien accueilli l’année passée, autant par les citoyens que par les commerçants, a-t-il déclaré en entrevue. L’offre est adaptée et bonifiée.

Consultations

La municipalité indique que 58 % des commerçants qui ont répondu à un sondage ont indiqué vouloir un projet similaire que la station balnéaire Wellington-sur-Mer en 2021.

Par ailleurs, des consultations ont eu lieu en janvier 2021 pour atténuer les impacts négatifs de ce concept sur les commerçants.

Le projet nécessitera un investissement d’un peu plus de 70 000 $.