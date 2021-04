Le gouvernement libéral prévoit investir des milliards en technologie verte

Dans leur budget présenté lundi, les libéraux promettent environ 17 milliards de dollars au cours des prochaines années pour promouvoir une reprise verte et créer des emplois après la pandémie.

On prévoit notamment cinq milliards de dollars de plus dans un fonds destiné à des projets utilisés par les émetteurs industriels pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement indique que ces sommes seront dépensées sur sept ans et s'ajouteront aux trois milliards de dollars annoncés l'an dernier lorsque les libéraux ont dévoilé leur plan pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Les gros émetteurs industriels de gaz à effet de serre (GES) sont également visés par un nouvel incitatif fiscal qui encourage les entreprises à adopter des technologies qui enfouissent dans le sous-sol le gaz carbonique produit par la combustion.

Le gouvernement indique aussi qu'il amorcera les consultations afin d'élaborer un nouveau crédit d'impôt pour le capital investi dans cette technologie de captage et de stockage du carbone, dans l'espoir d'augmenter le nombre de millions de tonnes que le Canada pourrait enfouir dans le sol chaque année.

Faire du pays une plaque tournante des technologies propres fait partie des priorités énoncées par le premier ministre Justin Trudeau concernant le climat, tout comme l'adoption de politiques qui obligent le Canada à dépasser son engagement international de réduire de 30 % d'ici 2030 ses émissions de GESgaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005.

La ministre Chrystia Freeland déposait son tout premier budget lundi. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Une source gouvernementale de haut niveau s'exprimant sous le couvert de l'anonymat avant la publication du budget de lundi déclarait que les libéraux considéraient le changement climatique comme une occasion d'innovation et d'emploi.

Mais une politologue de l'Université d'Ottawa qui se concentre sur les politiques budgétaires et les finances publiques estime que le nouveau plan de dépenses n'offre pas de solutions aux pressions qu'affronte Ottawa, comme la façon de concilier environnement et économie.

Je ne vois pas un grand programme ambitieux qui nous mènera à zéro émission, avec des objectifs stricts , a déclaré Geneviève Tellier, avant d'ajouter qu'une grande partie des nouvelles dépenses pour le climat prend la forme de subventions – ce qui signifie que ce sera aux entreprises privées de se présenter à Ottawa avec des idées. Ce n'est pas un budget environnemental très agressif et proactif.

Rien sur la transition?

Par ailleurs, selon la professeure Tellier, il n'y a pas grand-chose dans ce budget pour fournir à la Saskatchewan et à l'Alberta une feuille de route ou un soutien supplémentaire vers une transition hors des combustibles fossiles.

De plus, le budget ne risquerait pas de séduire les électeurs potentiels qui souhaitent voir plus de gestes concrets à l'égard du changement climatique si le Parlement minoritaire se dirigeait vers des élections, selon la politologue.

Dans l'ensemble, Mme Tellier croit que le changement climatique est passé au second plan, après la relance économique postpandémie, bien que le gouvernement ait mis une teinture verte sur des programmes comme le logement.

S'appuyant sur ce qui avait été promis dans l'énoncé économique de l'automne, dans l'espoir de réduire la facture énergétique des Canadiens, Ottawa veut allouer environ quatre milliards de dollars sur cinq ans à la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour offrir des prêts sans intérêt, pouvant aller jusqu'à 40 000 $, aux ménages qui voudraient faire des rénovations respectant l'« efficacité énergétique ».

D'autres initiatives climatiques comprennent une réduction de 50 % sur 10 ans des taux d'imposition des sociétés et petites entreprises qui fabriquent des technologies à zéro émission, comme des panneaux solaires ou des autobus électriques. Le gouvernement établira également la première obligation verte fédérale, en 2021-2022, avec un objectif d'émission de 5 milliards de dollars. Le gouvernement souhaite attirer les investisseurs pour financer des moyens de lutter contre le changement climatique, comme par le biais d'infrastructures vertes.

Les libéraux veulent aussi faire circuler plus de véhicules électriques sur les routes, dans le cadre de leur plan carboneutralité : le budget promet 56 millions de dollars sur cinq ans pour travailler avec des pays comme les États-Unis afin d'instaurer des normes destinées aux stations de recharge et de ravitaillement « zéro émission ».

Enfin, le gouvernement libéral promet un financement de 2,3 milliards de dollars à des ministères comme Environnement Canada, Parcs Canada et Pêches et Océans pour conserver jusqu'à un million de kilomètres carrés supplémentaires de terres et d'eaux intérieures, afin d'atteindre l'objectif du Canada visant à protéger 25 % de son territoire d'ici 2025.