Pas de référendum sur le projet de résidence pour aînés du Groupe Fari à Rimouski

Ce projet de résidence pour personnes âgées fait l'objet d'une contestation de la part d'un groupe de résidents du district de Saint-Pie-X.

Le Groupe Fari souhaite construire un bâtiment de quatre à six étages sur la rue des Flandres qui comprendrait 116 logements locatifs et 56 chambres.

La Ville entame donc un nouveau processus de consultations publiques pour permettre l'adoption du Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) déposé par le Groupe Fari en octobre 2020. Ce nouveau mécanisme comprend notamment une consultation écrite sur le projet.

Un PPCMOIProjet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble doit permettre le changement du zonage sur le terrain visé de la rue des Flandres, sans avoir à changer le zonage de toute la zone dans laquelle se trouve le terrain.

Lors de la séance du conseil municipal de lundi soir, le maire de Rimouski, Marc Parent, a motivé la décision des conseillers d'abroger le processus de consultation en cours par le fait qu'un article de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme le permet.

On se retrouve dans une situation où, potentiellement, les propriétaires d'une demi-douzaine de maisons vont empêcher la réalisation d'un projet commun.

Clairement, le législateur a jugé que c'était donner trop de pouvoirs à un très petit groupe de personnes non élues et souvent en conflit d'intérêts , a poursuivi le maire.

Selon l'article 123.1 de cette loi, le recours à un processus d'approbation référendaire peut être évité notamment dans le cas d'un projet d'habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement .

Une municipalité, lorsqu'on a un projet de cette nature-là, doit utiliser les dispositions de l'article 123.1, ce qui fait qu'on a dû mettre un terme au processus actuel et entamer un nouveau processus ce soir , a soutenu le maire à cet effet.

Article 123.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 123, n’est pas propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui est relatif :

1° à un équipement collectif au sens du deuxième alinéa;

2° à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);

3° à un cimetière.

Un équipement collectif est composé de bâtiments et d’installations à usage collectif. Il est de propriété publique et est relatif aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture ou des sports et des loisirs.

2017, c. 13, a. 12; 2018, c. 8, a. 1.