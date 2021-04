Budget fédéral : les entreprises se réjouissent, les syndicats en veulent plus

Le budget du gouvernement Trudeau, qui n’a pas été avare en dépenses dans le but de relancer l’économie du pays, a suscité comme chaque année de nombreuses réactions dans tout le pays. Si des groupes sont satisfaits, d’autres sont plus critiques des choix du gouvernement libéral.

La Fédération canadienne des contribuables n’y va pas de main morte. Elle qualifie les dépenses prévues par la ministre de l’Économie Chrystia Freeland de plan irresponsable .

La ministre des Finances Chrystia Freeland augmente les dépenses fédérales de manière permanente de plus de 100 milliards de dollars d’ici 2026, et elle n’a aucune idée de comment elle payera pour , a déclaré le directeur fédéral de la FCCFédération canadienne des contribuables , Franco Terrazzano.

Il ne faut pas se méprendre : soit le gouvernement devra contrôler les dépenses, soit il y aura d’énormes hausses de taxes et impôts , a-t-il ajouté.

À la Fédération canadienne des municipalités (FCM), le ton est plutôt à la satisfaction.

Ce budget répond à certaines des principales recommandations de la FCMFédération canadienne des municipalités , notamment en élargissant le soutien aux petites collectivités et aux municipalités rurales pour qu'elles deviennent plus résilientes face aux conditions climatiques extrêmes, et de nouveaux investissements pour améliorer la couverture Internet à large bande , écrit la FCMFédération canadienne des municipalités dans un communiqué.

La fédération a notamment salué les mesures prises pour soutenir l'Initiative pour la création rapide de logements .

La FCMFédération canadienne des municipalités souligne toutefois qu’il faudra beaucoup plus pour atteindre notre objectif commun d’éliminer l’itinérance chronique , a dit Garth Frizzell, le président de la FCMFédération canadienne des municipalités .

Dans le secteur des affaires, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a exprimé sa satisfaction dans un communiqué en fin de journée.

La FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante se réjouit de voir […] la prolongation de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer (SUCL) jusqu'en automne.

Je tiens à féliciter Chrystia Freeland, la vice-première ministre et ministre des Finances, pour avoir adopté la recommandation de la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante visant à mettre en place un important incitatif à l'embauche pour les propriétaires de PME , a déclaré Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante .

Pour la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , le nouveau Programme d'embauche pour la relance du Canada sera un excellent outil pour aider les PME à réembaucher leur personnel durant la phase de redémarrage de l'économie .

Un gain majeur

Le budget a été reçu avec satisfaction par le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC), qui a souligné les avancées en matière d’assurance-emploi contenues dans le budget.

L’établissement prévu d’une norme universelle d’admissibilité, établie à 420 heures, est un gain majeur. Il s’agit là d’une revendication historique du mouvement des chômeurs et chômeuses , a déclaré Pierre Céré, porte-parole du CNC Conseil national des chômeurs et chômeuses .

Le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) voit dans le budget des demi-mesures qui ne répondent pas à tous les besoins urgents de logements .

Le FRAPRUFront d'action populaire en réaménagement urbain salue toutefois l'annonce du financement d'une deuxième phase de l'Initiative de création rapide de logements (ICRL) .

On espérait beaucoup mieux, compte tenu de l'adoption récente d'une loi reconnaissant le droit au logement, des promesses du dernier discours du Trône de bonifier la Stratégie sur le logement et des promesses de la nouvelle ministre des Finances disant vouloir reprendre la lutte contre les inégalités sociales , a réagi Véronique Laflamme, la porte-parole du FRAPRU.

Legault interpellé par la CSN Confédération des syndicats nationaux

Du côté syndical, la CSNConfédération des syndicats nationaux juge que le budget fédéral ne va pas assez loin tout en voyant d’ un assez bon œil certaines mesures annoncées aujourd’hui dans le budget fédéral attendu depuis deux ans .

Par ailleurs, la centrale syndicale a salué les sommes annoncées pour les services de garde. Cet investissement aidera les femmes à investir le marché du travail et donnera la chance aux ménages en attente d’une place en CPECentre de la petite enfance .

Le président de la CSNConfédération des syndicats nationaux , Jacques Létourneau, a, dans la foulée, interpellé le gouvernement du Québec qui devra, selon lui, utiliser ce nouveau transfert fédéral pour parachever son réseau de services de garde subventionnés. Il faut arrêter d’ajouter des places au compte-gouttes , a-t-il précisé.

Deux classes d'aînés

Au chapitre des aînés, la réaction du Réseau FADOQFédération de l’âge d’or du Québec a été tiède. Tout en saluant une belle intention d'aider financièrement les aînés sur la forme , il considère que le gouvernement a discriminé une catégorie d’aînée en augmentant les paiements réguliers de la Sécurité vieillesse de 10 % pour les aînés âgés de 75 ans et plus en 2022.

En introduisant une hausse de la Sécurité de la vieillesse exclusivement aux gens de 75 ans et plus, le gouvernement crée deux classes d'aînés , a déclaré la présidente du Réseau FADOQFédération de l’âge d’or du Québec , Gisèle Tassé-Goodman.