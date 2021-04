Tramway : une annonce en bonne et due forme et en présentiel d'ici quelques semaines

Le ministre des Transports promet de célébrer le projet de réseau structurant. D'ici quelques semaines, son gouvernement va présenter le projet de tramway et de desserte de banlieues. Il tient à le faire en présentiel.

Ce n'est que partie remise , affirme François Bonnardel. Le gouvernement attend que la pandémie s'essouffle avant de convoquer la presse.

On aurait souhaité faire l'annonce plus vite , précise la ministre responsable de la Capitale-Nationale. L'arrivée de la troisième vague et des mesures d'urgence dans la région, on trouvait que le timing n'était pas idéal pour des raisons évidentes , ajoute Geneviève Guilbault.

Compte tenu de l'ampleur des deux projets, le gouvernement veut faire une présentation en bonne et due forme.

Vous comprendrez que le virtuel c'est bien, mais quand on peut faire mieux avec une présentation pour le tramway et le projet de desserte, je pense que ça mérite quelques semaines d'attentes. Une citation de :François Bonnardel, ministre des Transports

Les deux ministres n'ont pas voulu expliquer les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas voulu rendre publique plus rapidement la signature du décret au début du mois.

Les délibérations du conseil des ministres, c'est toujours secret , explique simplement la ministre Guilbault.

Nouveau tronçon

Le maire de Québec va participer éventuellement à cette présentation. Pour l'instant, la Ville entame un processus de dialogue avec les citoyens de St-Roch.

Le nouveau tronçon de trois kilomètres, entre le Pôle St-Roch et D'Estimauville n'est pas encore définitif.

On a des hypothèses , a dit le maire de Québec lundi. On va aller en discuter avec les citoyens d'abord. Régis Labeaume souligne au passage qu'il n'y a toutefois pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce secteur.

Depuis l'annonce, on a reçu toutes sortes d'idées de trajets, mais il n'y a pas beaucoup de place pour des variants , laissant entendre que les options demeurent limitées dans le secteur.

Le budget par contre est déjà déterminé selon le maire.

Ce n'est pas encore avant de nombreux mois que la décision finale sera présentée. Elle le sera probablement après que le consortium aura été retenu pour la réalisation du projet.