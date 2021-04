Budget fédéral : du bon pour Brunelle-Duceppe, pas de plan de relance selon Martel

Le budget prévoit plus de 100 G$ de dépenses et 265 G$ de déficits sur trois ans.

Richard Martel qualifie le travail de Chrystia Freeland d'électoraliste. Selon le lieutenant du Parti conservateur du Canada (PCC) au Québec, il faudra un jour ou l'autre expliquer ce que la pandémie va coûter aux citoyens.

Dans ce qu'ils ont montré, c'est les plans qui font défaut. Pas de plan pour une réouverture de l'économie progressivement, on ne sait pas. On ne sait pas quand on va commencer notre plan. C'était normal qu'on injecte pendant la pandémie, mais là, tantôt possiblement, on s'en va vers une sortie. Au moins, il faut qu'ils laissent sentir aux gens qu'on s'en va vers une sortie en ayant un plan. Il n'y a rien qui nous ramène à l'équilibre budgétaire. C'est bien beau, et il y en a qui ne veulent pas parler d'austérité, c'est bien correct, mais à un moment donné il va falloir y revenir, au moins de nous dire que à telle année on devrait être pas si pire sur ce côté-là , a réagi Richard Martel.

Alexis Brunelle-Duceppe trouve du bon dans ce budget, mais observe quelques fausse notes, en particulier en matière d'environnement.