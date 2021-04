Le film, disponible en location depuis vendredi, permet de voir plusieurs lieux très connus de Winnipeg. Il met aussi à l’affiche Bob Odenkirk, qui a joué dans Breaking Bad (Le Chimiste) et Better Call Saul.

L’histoire suit Hutch Mansell, incarné par Bob Odenkirk, qui subit un vol à son domicile sous la menace d'une arme. Après avoir remonté la piste du cambriolage, il se retrouve empêtré dans des problèmes.

Au milieu des acteurs célèbres, on trouve Paisley Cadorath. La fillette de 9 ans joue Abby Mansell, la fille de Bob Odenkirk.

C’était ma première audition , dit-elle. Quand elle a appris qu’elle avait obtenu le rôle, toute sa famille était contente.

Mon frère n’arrêtait pas de dire '’c'est incroyable, c’est incroyable, c’est incroyable!”. Je voulais aussi appeler mon père immédiatement au travail.

Elle décrit son expérience sur le tournage comme étant géniale . Pour gérer son stress, néanmoins, elle faisait comme lorsqu’elle suivait des cours de théâtre à l'école Expressions Film Studio.

Dérouler le tapis rouge

Le film est sorti au cinéma en février aux États-Unis. Au Manitoba, les salles sont toujours fermées. Du coup, Paisley Cadorath et sa famille l’ont regardé vendredi soir, dès sa sortie sur Internet.

On a mis un tapis rouge et on a essayé de rendre la soirée aussi spéciale que possible , explique le père de la jeune actrice, Cory Cadorath.

Paisley Cadorath avec son frère Kowen and son père Cory sur un tapis rouge déroulé spécialement pour l'occasion. Photo : Cory Cadorath

C’est une étape importante dans sa vie et on est fier de nos deux enfants , ajoute-t-il. Kowen, le frère de Paisley, est lui aussi acteur.

Le père est aussi content du fait que Winnipeg soit bien représentée dans le film.

Je ne sais pas combien d'autres grands films j’ai vus où j'ai pu réellement remarquer autant de choses. C'est en plein centre-ville sur la rue Main, dans le quartier de la Bourse. Il y a tellement de plans et de scènes d’endroits où nous sommes allés tout le temps, c'était très cool , s’exclame Cory Cadorath.

Sa fille, elle, rêve maintenant de faire d’autres films et espère, un jour, voyager à Hollywood ou New York.