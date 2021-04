L'Outaouais commence à transférer des patients atteints de la COVID-19

L’Unité COVID-19 étant débordée, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais indique que moins de cinq patients atteints de la COVID-19 ont été envoyés vers la région des Laurentides, et plus précisément à Saint-Jérôme et Saint-Eustache.

Nous avons également fait sept transferts de patients non COVID-19 pour libérer des lits à l'Hôpital de Hull vers d'autres hôpitaux de l'Outaouais , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, dans un courriel.

Ce mardi, la région compte 55 hospitalisations liées à la COVID-19 dont sept se trouvent aux soins intensifs.

Ces transferts ont donc été réalisés puisque nous étions à pleine capacité et qu'ultimement, il est important de pouvoir offrir les soins à ces patients atteints de la COVID-19 , poursuit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dans sa réponse écrite. Il est aussi important de souligner que nous évaluons d'heure en heure la situation hospitalière de la COVID-19 pour notre région , ajoutent les autorités de santé publique.

Début avril, face aux hausses des cas de COVID-19 et des hospitalisations, la présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais avait déjà annoncé le report de jusqu’à 150 chirurgies non urgentes par semaine, en plus de certains rendez-vous en clinique externe, pour soulager la pression sur les hôpitaux.

France Dumont, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

Nous allons faire un délestage d’activités opératoires. Évidemment, les chirurgies urgentes, les chirurgies oncologiques, vont être maintenues , avait prévenu France Dumont.

Une mesure qui n’a, semble-t-il, pas suffi, notamment avec le record d’hospitalisations atteint la semaine dernière.