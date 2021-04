Le secteur de la mammographie de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke fait peau neuve

Des murales et de nouveaux éléments de décor ont été choisis pour rendre hommage aux femmes.

Les murs sont décorés de murales aux teintes de rose. Photo : Radio-Canada

Cette initiative est celle du chef de service de l'imagerie médicale de l'établissement hospitalier, Patrick Deschênes. L'objectif derrière les murales, c'est de venir diminuer l'anxiété [chez les] femmes, explique-t-il. On a décidé de mettre des couleurs dans les tons de rose pour avoir un environnement plus calme.

Une des salles redécorées du secteur de la mammographie de l'Hôtel-Dieu. Photo : Radio-Canada

Une patiente partenaire, Annie Faucher, a également collaboré au projet. [On voulait] avoir sa vision des choses pour que ça donne un sens au projet , mentionne M. Deschênes.

Ils voulaient avoir une patiente partenaire qui puisse partager avec eux pas juste les idées, mais surtout le ressenti ou le vécu que les femmes vivent quand elles doivent se rendre pour un examen , a expliqué Annie Faucher, qui en est à sa septième année de rémission, au micro de Vivement le retour.

C'est vraiment une belle initiative du CIUSSS pour ce qui est de revamper tout ça. Ça a permis de partager des idées, ça a permis aussi d'envoyer un message positif à ces femmes-là, qui doivent être là en temps de pandémie. Une citation de :Annie Faucher

La nouvelle décoration permet d'avoir du réconfort, que ce soit via des images, via des mots ou des paroles, qui nous redonnent confiance et qui nous envoient le message que malgré la maladie, on est belles, on est courageuses, on est des battantes , conclut-elle.

Le projet de réaménagement a été financé par la Fondation du CHUS.