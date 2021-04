Québec octroie une aide financière de 25 M$ aux pourvoiries de la province

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, en a fait l’annonce lundi après-midi lors d’une conférence de presse virtuelle.

Selon M. Dufour, certains détails restent à ficeler afin de déterminer si l’aide prendra la forme de prêts ou de subventions.

Le ministre Pierre Dufour a annoncé une aide financière de 25 millions de dollars pour les pourvoiries lors d'une conférence de presse virtuelle. Photo : Capture d'écran

Le plan de soutien du gouvernement vise à consolider les infrastructures et accroître les activités des quelque 580 pourvoiries présentes sur le territoire.

Déployé en partenariat avec la Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ), le plan de soutien doit s’échelonner sur trois ans et comprend deux volets distincts.

Le premier volet consiste en l'amélioration et la construction d'infrastructures d’accueil et d’hébergement dans les pourvoiries. Le second vise à diversifier l’offre d’activités et de services, afin de les adapter au contexte particulier qui sévit depuis un an avec la pandémie de COVID-19. Le gouvernement souhaite encourager les pourvoiries à élargir leur période d’activité afin d'accroître l’achalandage sur une base annuelle.

Afin de bénéficier de l’aide financière, les pourvoiries devront présenter leur demande à la FPQFédération des pourvoiries du Québec , le partenaire stratégique du gouvernement dans l’application de ce plan de soutien.

Selon le ministre Pierre Dufour, l’aide financière générera des retombées économiques importantes dans les régions du Québec.

Il y a toujours un aspect externe. Particulièrement la clientèle des Québécois. Souvent, ils vont attendre d’arriver au dépanneur du village pour acheter la bière et pour acheter toutes sortes de boustifailles. On calcule des retombées entre 60 et 90 $ par personne qui vient de l’extérieur consommer en pourvoirie. Ça a un impact majeur pour les petites communautés , affirme-t-il.

D'après M. Dufour, certaines pourvoiries ont bénéficié de la pandémie de COVID-19 afin d’accueillir de plus nombreux clients québécois. À l’inverse, la dernière année a été particulièrement difficile pour les pourvoiries habituées à recevoir une clientèle internationale.

C’est le cas de la pourvoirie Camp Grassy Narrow, située à Moffet, au Témiscamingue. La propriétaire de l’établissement, Debra March, indique que son entreprise doit encore rembourser des prêts gouvernementaux contractés pour affronter les événements des derniers mois. Elle estime qu’il sera difficile d’arriver à rembourser de nouveaux prêts sans les revenus générés par les clients.

Notre pourvoirie a été frappée très durement pendant la dernière année. On nous permet d’ouvrir, puis on doit refermer, on ouvre et on ferme à nouveau. C’est la deuxième année où l’on ne perçoit pas de revenus, parce que nos clients ne peuvent pas se déplacer. Si on veut se remettre sur pied, l’argent doit prendre la forme de subventions , indique-t-elle.

La pourvoirie du Camp Grassy Narrows, à Moffet Photo : gracieuseté

Mme March, qui reçoit chaque année de fidèles clients américains, craint de perdre une partie de sa clientèle si les restrictions de voyages devaient se prolonger.

Je me fais appeler presque chaque jour par des clients qui ont hâte de revenir. Certains me disent être allés aux États-Unis l’an dernier, mais n’ont pas eu le même plaisir. Mais s’ils ne peuvent pas venir pour une deuxième ou une troisième année, les chances sont réelles qu’ils changent leurs habitudes et qu’ils finissent par ne plus venir nous visiter , appréhende-t-elle.

Une saison menacée?

Alors que les déplacements vers certaines régions du Québec sont présentement interdits, des pourvoiries craignent que la saison 2021 soit menacée, si les restrictions de déplacement devaient se prolonger. Le ministre Pierre Dufour a tenu à se faire rassurant à cet égard lors de la conférence de presse.