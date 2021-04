Les ponts interprovinciaux servent de liens importants dans la capitale nationale , souligne-t-on dans le document intitulé Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience , déposé par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, lundi.

On signale que deux entités gouvernementales devraient voir le jour pour faire cheminer l’initiative en transports souhaitée par plusieurs dans la population de la grande région de la capitale fédérale.

Un bureau de projet dédié responsable d’aborder le besoin d’un point de passage supplémentaire dans la région de la capitale nationale sera établi à Services publics et Approvisionnement Canada, conjointement avec la Commission de la capitale nationale , peut-on lire.

Cette approche se basera sur le plan provincial intégré de longue durée sur les points de passage interprovinciaux, dirigé par la Commission de la capitale nationale (CCN).

Le budget de 2021 propose aussi la création d’un bureau de projet interprovincial de transport en commun au sein de la CCNCommission de la capitale nationale .

Le bureau de projet travaillera à l’étude et à la planification des liaisons interprovinciales possibles de tramway entre Ottawa et Gatineau, en plus de la consultation et de la collaboration avec les partenaires municipaux, provinciaux et de transport , énonce-t-on.

Au moment d’écrire ces lignes, très peu de détails étaient disponibles sur la création des deux bureaux de projet. Aucune somme n’y est, pour l’heure, rattachée. Plus d’informations devraient être données au courant de l’été ou alors cet automne, lors d'une mise à jour économique.

Au sujet du projet de tramway, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a souligné, dans les derniers jours, que la solution passera par le programme permanent en transport collectif de 15 milliards $.

Le budget 2021 réitère que ces investissements, confirmés en février, seront au rendez-vous.

Le transport en commun fiable et accessible offre aux gens des moyens plus rapides, moins coûteux et plus propres de se déplacer. Investir dans ce secteur dès maintenant permettra de créer de bons emplois dans la classe moyenne, de réduire la pollution de l’air, de développer les économies locales et d’améliorer la qualité de vie des Canadiens , soutient-on.

Des investissements pour le logement abordable

Par ailleurs, le fédéral s’engage à plusieurs investissements en matière de logement abordable. Tant M. Pedneaud-Jobin que son vis-à-vis à la Ville d’Ottawa, Jim Watson, avaient des demandes en ce sens.

À l’échelle du pays, le gouvernement veut appuyer la création de 35 660 logements abordables, mais il reste à voir combien de projets verront le jour dans la région.

Le fédéral prévoit, entre autres, un investissement de 2,5 milliards $ supplémentaires sur sept ans, dès 2021-2022, à la Société d’hypothèques et de logement. De cette somme, 1,5 milliard seront dédiés à un programme de création rapide de logements, en 2021-2022, afin de répondre aux besoins urgents.

Cette dernière initiative fédérale, qui était initialement dotée de fonds d’un milliard de dollars, a été populaire considérant qu’Ottawa a cessé d’accepter les demandes de subventions en janvier.

Avec des informations d’Estelle Côté-Stroka et Kim Vallière