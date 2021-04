La Ville de Québec mise sur le tourisme interrégional malgré l’incertitude

Le maire de Québec fait le pari qu’avec la campagne de vaccination qui progresse, les déplacements entre les régions seront possibles pour la saison estivale. Je ne peux pas croire que ce ne sera pas le cas , laisse-t-il tomber.

Régis Labeaume, maire de Québec Photo : Radio-Canada

La vaccination augmentant, si on se projette dans deux mois d'ici, si on n’est pas capable de circuler entre régions, ça va être catastrophique. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

La Ville de Québec prévoit donc investir 12 millions de dollars dans une programmation estivale pour animer l’ensemble des quartiers, principalement avec de grands événements décentralisés et de plus petites prestations déambulatoires ou spontanées.

Régis Labeaume espère ainsi divertir la population de Québec, faire travailler jusqu’à 1000 artistes locaux et bonifier l’offre touristique.

L'été dernier, on s'est tricoté un été pour nous autres, on a fait ce qu'on pouvait parce que tout allait vite. On a pédalé et on a été pris par surprise. Mais cette année, on ne sera pas pris par surprise. On aura des choses à offrir non seulement à la population de Québec, mais à tout le Québec , commente le maire.

Les passages insolites sont cités par le maire comme un bon exemple d'activité plus contemplative qui permet de respecter les mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

Appel à projets

Lundi, la Ville de Québec a également un appel de propositions à tous les artistes qui souhaiteraient contribuer à l’animation de la ville tout en respectant les restrictions sanitaires. L’administration Labeaume cherche principalement de petits projets mobiles, ou des microprestations qui permettront d’éviter les rassemblements.

Trois millions de dollars sont disponibles pour les artistes qui soumettront un projet d’ici le 10 mai. On pense faire travailler 1000 artistes et artisans de Québec dans les prochains mois , calcule Régis Labeaume.

Un budget total de 12 millions de dollars sera consacré aux activités estivales dans la capitale. L’administration Labeaume espère être en mesure de présenter pas moins de 500 événements et prestations artistiques pour les résidents et dans l’espoir d’attirer des touristes malgré la pandémie.