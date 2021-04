Une injection de solution saline au lieu d'un vaccin

Six personnes ont reçu une injection de solution saline au lieu du vaccin contre la COVID-19 qu'elles devaient recevoir.

C'est ce qu'a confirmé la direction de l'hôpital Mackenzie Health, qui se trouve à Richmond Hill, en banlieue de Toronto, lundi.

Recevoir une injection de solution saline ne cause aucun dommage, mais cela n'aurait pas dû se produire. Nos processus internes d'assurance qualité nous ont permis d'identifier ce problème en temps opportun et de contacter les personnes concernées pour le divulguer, leur offrir un soutien et les faire tester pour les anticorps afin d'identifier ceux qui devaient être réinjectés avec le vaccin , peut-on lire dans le communiqué officiel.

La solution saline est utilisée pour diluer le vaccin COVID-19 avant l'administration , y précise-t-on.