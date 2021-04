Budget fédéral : le gouvernement Trudeau veut moderniser la fonction publique

Le gouvernement fédéral signale, dans le budget 2021, qu’il compte revamper les systèmes informatiques de la fonction publique pour rendre celle-ci plus efficace dans les services qu’elle livre à la population, mais aussi pour passer en deuxième vitesse quant à la lutte contre les fuites de données personnelles.

Comme nous l’avons constaté au cours de la dernière année, des services et des programmes gouvernementaux rapides et efficaces sont essentiels pour aider les Canadiens et les entreprises à surmonter des périodes difficiles , peut-on lire dans un passage faisant allusion à des mesures d’aide phares déployées durant la première vague de la pandémie, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Ottawa prévoit, dans son premier budget en deux ans, réduire le fardeau administratif des entreprises qui souhaitent toucher des prestations gouvernementales pour, par exemple, leurs employés temporairement mis à pied.

Dans cette veine, on entend allouer 43,9 millions $ sur trois ans à l'Agence du revenu du Canada (ARC), à partir de 2021-2022, afin de tester des prototypes pour la mise en œuvre d’une solution de paie électronique en temps réel pour le gouvernement du Canada .

Cette initiative s'inscrit dans une accélération de travaux déjà entamés avec d’autres entités de l’appareil fédéral, comme le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Le fédéral s’engage aussi à doter l’ ARCAgence de revenu du Canada d’une enveloppe de 330,6 millions $ sur cinq ans pour investir dans des solutions pour mieux protéger les données des Canadiens. Rappelons que la PCUPrestation canadienne d'urgence a profité à bien des fraudeurs, durant la pandémie.

Cette somme doit servir à investir dans de nouvelles technologies et de nouveaux outils à la hauteur de la complexité croissante des cybermenaces, et pour s’assurer que l’effectif de l’ ARCAgence de revenu du Canada possède les compétences spécialisées lui permettant de surveiller de façon proactive les menaces et de mieux préserver les données canadiennes .

Il reste à voir comment s’orchestrerait le tout et à quel point le fédéral pourrait faire appel au secteur privé en matière de cybersécurité.

La Chambre de commerce Gatineau a fait valoir, au courant du week-end, que l’expertise qui existe en Outaouais à ce chapitre pourrait être mise à profit.

Stéphane Bisson, président par intérim de la Chambre de commerce Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada

On a déjà des entreprises qui excellent dans le domaine de l’identité numérique [et celui de] la cybersécurité. C’est un créneau très porteur qu’on a , a dit le président par intérim de l’organisation, Stéphane Bisson.

Par ailleurs, le gouvernement Trudeau propose au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) un financement de 88 millions $ sur quatre ans pour renouveler et élargir la capacité de son Service numérique canadien, lancé en 2017. Ces fonds ne seraient toutefois alloués qu’à compter de 2022-2023.

Le gouvernement Trudeau a l’intention de financer la modernisation des technologies de l’information avec, notamment, des économies qu’il compte réaliser en réduisant les coûts de fonctionnement du gouvernement. On estime être capable d’aller chercher 1,1 milliard $ sur cinq ans, à compter de 2021-2022, et 222,5 millions $ par année par la suite.

La COVID-19 a beaucoup influé sur le fonctionnement du gouvernement fédéral, qui s’appuie davantage sur l’interaction numérique et virtuelle, et compte moins sur les déplacements note-t-on à l’ère du télétravail.

Il reste à voir comment se positionneront les syndicats représentant les travailleurs de la fonction publique fédérale.

Pendant qu’il mise sur la modernisation, le fédéral doit encore juguler le fiasco du défaillant système de paie Phénix, qui perdure depuis son déploiement, en 2016.

Le budget prévoit 23 millions $ en 2021-2022, et pareille somme en 2022-2023, pour éliminer l’arriéré des problèmes de transactions d’ici décembre 2022. Ce financement passera par Services publics et Approvisionnement Canada.

Un autre montant est réservé, du côté du SCTSecrétariat du Conseil du Trésor , dans le but de stabiliser les ressources humaines, la paie et les pensions.

Avec des informations d’Estelle Côté-Sroka et de Kim Vallière