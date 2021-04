Vaccination : De nouvelles cliniques sans rendez-vous dès mardi au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que 2700 doses de vaccin d'AstraZeneca restent à être écoulées dans la région, dont 1570 sont allouées aux cliniques sans rendez-vous.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux souligne que, comme ailleurs au Québec, un certain essoufflement se fait sentir dans la prise de rendez-vous pour la vaccination et que ces cliniques sans rendez-vous devraient permettre d'écouler plus de doses de vaccin, plus rapidement.

Les doses de vaccin d'AstraZeneca seront attribuées en suivant la formule premier arrivé, premier servi aux personnes qui se présenteront dès mardi midi aux divers sites de vaccination.

Dans son communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux explique qu'aucun coupon ne sera remis cette fois-ci. Il suffit de se présenter pour recevoir le vaccin, et que cette façon de faire sera en place tant que toutes les doses du vaccin d'AstraZeneca ne seront pas écoulées.

Kamouraska, Centre municipal de Saint-Philippe-de-Néri - Mardi 20 avril 2021, 12 h à 20 h - 100 places Rivière-du-Loup, Centre de vaccination (ancien Meubles Réal Levasseur) - Mardi 20 avril 2021, 12 h à 20 h - 100 places Témiscouata, église catholique Saint-Mathias - Mardi 20 avril 2021, 12 h à 16 h 30 - 150 places - Mercredi 21 avril 2021, 8 h à 20 h - 170 places Les Basques, Centre culturel de Trois-Pistoles - Jeudi 22 avril 2021, 12 h à 19 h 30 - 100 places - Vendredi 23 avril 2021, 8 h 30 à 16 h - 100 places Rimouski, Centre de vaccination (local adjacent au BMR) - Mardi 20 avril 2021, 12 h à 19 h - 400 places Mitis, salle Les Alcyons - Mercredi 21 avril 2021, 8 h à 19 h - 250 places Matane, Colisée Béton provincial - Mardi 20 avril 2021, 12 h à 19 h - 120 places Amqui, Centre récréoculturel - Mardi 20 avril 2021, 12 h à 19 h - 80 places

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux souligne que les personnes qui désirent se faire vacciner sans rendez-vous doivent avoir leur carte d’assurance-maladie en main.

Dimanche après-midi, 60 934 premières doses de vaccin contre la COVID-19 (de toutes les compagnies de vaccins confondues) et 1069 deuxièmes doses avaient été administrées au Bas-Saint-Laurent.

L'administration des deuxièmes doses a commencé la semaine dernière, affirme le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

La proportion de Bas-Laurentiens qui a maintenant reçu une première dose de vaccin se situe maintenant à plus de 30 %, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Avec des informations de Laurence Royer