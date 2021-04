Un premier Tout petit festival pour les enfants à Ottawa

Spectacles de marionnettes, mini-concerts, série d’ateliers et rencontres artistiques font partie de la programmation du premier Tout petit festival, conçu spécialement pour les enfants de trois à six ans de la région d’Ottawa-Gatineau. L’initiative de la compagnie Vox Théâtre, en collaboration avec La Nouvelle Scène, aura lieu virtuellement du 22 avril au 2 mai prochain.

L’événement - qui devait initialement se tenir en présentiel en avril 2020 - sera présenté sur la nouvelle plateforme numérique de Vox Théâtre, appelée VOXBOX.

L’idée n’est pas seulement d’inviter les enfants à visionner des spectacles, mais aussi de leur offrir des activités interactives et des outils d’accompagnement, à utiliser avant, pendant et après les représentations, explique le directeur artistique de Vox Théâtre, Pier Rodier.

Ce n’est pas un film, ce n’est pas de la télé, c’est une forme qui est inspirée de l’art vivant. C’est un happening virtuel participatif. On est là pour les accompagner [les enfants]. Une citation de :Pier Rodier, directeur artistique de VOX Théâtre

C’est intéressant, parce que ça m'a amené à écrire et imaginer les choses autrement. C’était pour moi un défi extraordinaire , renchérit-il.

Interagir en français

Un atelier virtuel de fabrication de marionnettes en carton sera offert du 24 avril et 2 mai, dans le cadre du premier Tout petit festival. Photo : Tout petit festival

Le Tout petit festival a également été conçu pour réunir les familles francophones et les artistes de la région, explique M. Rodier.

Je pense que dès la petite enfance, que ce soit pour le fait français ou pour le fait culturel, c’est tellement important de semer en eux cette curiosité, d’utiliser l'art pour s’exprimer et pour construire son identité. Une citation de :Pier Rodier, directeur artistique de Vox Théâtre

Pour son volet théâtre, le Tout petit festival présente, entre autres, la production Gaston Klaxon, qui explore les cinq sens à travers les découvertes et l’imaginaire du personnage éponyme, les 30 avril et 2 mai. Les spectateurs vont recevoir une enveloppe et, à l’intérieur, il va y avoir des éléments, des petits objets [pour l’expérience sensorielle]. Ils vont pouvoir participer à l'œuvre avec Gaston Klaxon , mentionne le directeur artistique.

Produit par le Weefestival de Toronto, le spectacle de marionnettes Le vieil homme et la rivière, présenté du 23 au 29 avril, raconte quant à lui la rencontre entre un vieillard et une créature magique et aborde les thèmes de l’amitié et de la communication.

Afin de proposer une offre musicale, la programmation comprend également deux mini-concerts. Le spectacle Mafolo, présenté par le musicien d’origine camerounaise Wise Atangana, le 25 avril, porte sur les traditions orales et musicales de l’Afrique centrale.

Ce sera ensuite au tour du duo ottavien Twin Flames de présenter un spectacle interactif, le 30 avril, explorant les cultures autochtones et inuites à travers des histoires, des chants et des instruments traditionnels.

Les limites du numérique

Bien que certains contenus aient pu être transposés en format virtuel, ce n’est pas le cas de toutes les activités.

J’avais imaginé qu’on transformerait tous les recoins de La Nouvelle Scène en salles d'art, de théâtre, de spectacles, de mini-concerts. On avait une galerie à la hauteur des yeux des enfants, un volet où on demandait aux aînés de notre communauté de préparer et de raconter des contes à des petites bulles de cinq, six enfants , énumère M. Rodier.

Le directeur artistique espère toutefois mettre sur pied une deuxième édition devant public, l’an prochain si la situation sanitaire le permet. Là, on est en "édition pixel", mais l’expérience en direct, je veux vivre ça, et je veux faire vivre ça , conclut-il.

Le premier Tout petit festival de VOX Théâtre aura lieu virtuellement du 22 avril au 2 mai prochain. Les réservations peuvent être effectuées sans frais auprès de la billetterie de La Nouvelle Scène, bien qu’une contribution volontaire soit suggérée.

Avec les informations de Mélanye Boissonnault