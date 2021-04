Une témoin raconte l'affrontement entre une Autochtone et un agent de sécurité à Saskatoon

Jade Acikahte était figée de peur en regardant tout le déroulement de l’arrestation de la femme autochtone par un gardien de sécurité devant un magasin FreshCo de Saskatoon, la semaine dernière.

Elle raconte que le gardien de sécurité a accosté la femme alors qu’elle quittait le magasin FreshCo du quartier Mayfair de Saskatoon, et qu’il la soupçonnait de vol.

Jade Acikahte ajoute que la femme en question a suivi toutes les instructions du gardien de sécurité, vidant le contenu de son sac à main devant lui.

Le gardien aurait ensuite demandé à la femme de le suivre jusqu’au magasin. Pendant qu’elle remettait ses affaires dans son sac à main, elle a dit : "Non, je ne veux pas vous suivre. Je ne vais pas avec vous" , se rappelle Jade Acikahte.

Le gardien de sécurité aurait ensuite bloqué le chemin de la femme lorsqu’elle tentait de partir. Selon la témoin, il a alors saisi la femme par le poignet et essayé de la menotter en faisant usage de force. Lorsqu’elle a riposté, l’homme l’a jetée à terre, se souvient-elle.

[Elle avait] Les mains encore derrière le dos, elle n’a donc pas pu se préparer à cette chute , explique Mme Acikahte. C’est à ce moment-là qu’elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer l’interaction.

Par la suite, Jade Acikahte dit avoir présenté [ses] excuses les plus sincères à la femme pour ne pas être intervenue, en lui expliquant qu’elle avait peur pour sa sécurité et qu'elle craignait de faire face à des accusations.

L’incident a déclenché des appels pour le congédiement du gardien de sécurité dans la vidéo. Le magasin FreshCo a résilié son contrat avec la firme d’agence de sécurité qui l'emploie.

La femme autochtone de 30 ans qui apparaît dans la vidéo a été accusée de vol de moins de 5000 dollars et de voies de fait à la suite de l’incident. La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan et le Conseil tribal de Saskatoon lui ont offert leur soutien.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, a également déclaré publiquement, dans un communiqué publié à travers le réseau social Twitter, samedi, que cette vidéo l’avait mis en colère et que ce type de violence devait cesser .

Nous ne pouvons pas faire abstraction du fait que ce n’est pas tout le monde qui aurait été traité de cette façon. Notre ville a pris conscience de la réalité de notre histoire et des répercussions continues de la violence faite aux femmes et de la violence faite aux femmes autochtones , peut-on lire dans sa déclaration.

Nous avons également été confrontés à la réalité que le racisme systémique et le profilage des gens, dans les magasins et dans les institutions de notre collectivité, se perpétuent à grande et petite échelle.

Une citation de :Charlie Clark, maire de Saskatoon