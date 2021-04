La suite du film Downton Abbey sortira pour Noël

Aux côtés des têtes d'affiche Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery ou encore de Laura Carmichael et Maggie Smith, qui interprètent les principaux personnages de la célèbre famille Crawley, on retrouvera les acteurs britanniques Hugh Dancy et Dominic West, notamment connus pour avoir joué dans la série The Wire, ainsi que de l’actrice Laura Haddock.

Autre nom à se joindre à la distribution : Nathalie Baye. L’actrice française jouera une amie de la matriarche Violet Crawley.

Le film sera écrit par Julian Fellowes, le créateur de Downton Abbey, et sera réalisé par Simon Curtis, le mari d’Elizabeth McGovern.

La sortie de Downton Abbey 2 est annoncée pour le 22 décembre prochain.