Des citoyens se mobilisent pour sauver des arbres à Sainte-Foy

Ils demandent que la vingtaine d’arbres matures toujours debout soient préservés et que les végétaux plus jeunes soient transplantés ailleurs.

On a fait le tour du terrain. Il y a six épinettes, neuf pins rouges, trois érables et deux aubépines qui sont relativement en périphérie, qui ont l’air en pleine santé et qui ont encore 20 ou 40 années à vivre , précise Marie-Hélène Felt, une des citoyennes à la tête de ce mouvement. Elle aurait souhaité que des gestionnaires du projet se déplacent pour rencontrer le groupe, lundi matin, mais son souhait n’a pas été exaucé.

L'abattage suspendu

L’abattage d’une quarantaine d’arbres jeudi dernier a provoqué la stupéfaction et la colère de citoyens du quartier. Ceux-ci ont demandé la suspension des travaux sur le chantier de démolition.

Les travaux d’abattage n’ont pas eu lieu ce matin, le temps que les partenaires du projet se concertent , indique simplement Martin Roy, le directeur des communications à la Société immobilière du Québec qui, en partenariat avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, est maître d’œuvre du projet.

L'église Saint-Louis-de-France sera démolie pour laisser place à une nouvelle maison des aînés. Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Les citoyens qui s’opposent à la coupe des arbres affirment que la population aurait dû en être informée. Ils croient que la forêt urbaine doit être considérée comme un patrimoine naturel commun qui appartient à la communauté. La promesse du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de planter une centaine d’arbres une fois les travaux achevés ne permettra pas, selon Marie-Hélène Felt, de compenser l’impact écologique de la disparition de près de 70 arbres matures.

Le gouvernement du Québec a acheté l’église Saint-Louis-de-France à la paroisse Notre-Dame-de-Foy l’année dernière. La maison des aînés qui sera construite une fois l’église démolie est censée pouvoir accueillir 96 personnes.