Les masques sourires arrivent dans les garderies et les CPE de l'Estrie

Ces masques permettent de voir la bouche des éducateurs et éducatrices, ce qui facilite l'apprentissage du langage, selon plusieurs experts.

À Sherbrooke, le CPECentre de la petite enfance L'Ensoleillé avait déjà pris l'initiative d'en commander, et les utilisait déjà. Selon l'éducatrice Mélanie Fortier, l'utilisation de ce type de masque fait une réelle différence auprès des tout-petits.

Marie-Lise Prévost. Avec le masque [...] on ne voyait que les expressions au niveau des yeux. Il fallait être plus expressif et parler plus fort pour qu'ils nous entendent. Pour la lecture aussi, ce n'était pas évident , mentionne-t-elle.

Le Centre de la petite enfance L'Ensoleillé Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

L'éducatrice Marie-Lise Prévost soutient pour sa part qu'ils font le bonheur des petits.

Ils me disent : "Regarde ton sourire!" Ils sont très, très contents. On voit les yeux des enfants s'illuminer. Une citation de :Marie-Lise Prévost, éducatrice au Centre de la petite enfance l'Ensoleillé

Ce sont les bureaux coordonnateurs des garderies qui seront responsables de faire la distribution dans les différents milieux de garde. Ils ont reçu les masques ce lundi.

Le gouvernement fournira deux masques par jour et par éducatrice.