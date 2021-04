Diversité culturelle et Islam : le ramadan dans une famille canado-bangladaise

Torontoise d’origine bangladaise, Talvia Khan vit au Canada depuis l’âge de huit ans. Désormais mère de deux enfants, elle essaie de maintenir certaines des traditions culturelles qui lui ont été transmises. La jeune femme se concentre surtout sur l’aspect spirituel du ramadan avec sa famille.

J’ai grandi dans une culture stricte qui mettait beaucoup d’importance sur la discipline et le respect des règles. J’essaie d’éviter ça avec mes enfants. Je préfère leur enseigner les valeurs importantes de la religion et j’essaie aussi d'éviter la culpabilisation , souligne-t-elle.

Talvia Khan rapporte avoir vu au Bangladesh lorsqu'elle était jeune fille, de nombreux rassemblements, quantité de nourriture et surtout beaucoup de pression sur les femmes pendant le mois de ramadan. Elle explique qu’il est difficile de tout faire en étant la maman de deux enfants et une jeune professionnelle. Elle essaie principalement d’avoir des repas avec son mari et ses enfants tous les jours.

Je commence à me rendre compte que la meilleure façon d’enseigner les valeurs religieuses, c’est d’encourager ça de façon plus souple. Une citation de :Talvia Khan, Torontoise d’origine bangladaise

Cette année, son fils Mikhail, âgé de huit ans, a de sa propre initiative demandé à jeûner. Mme Khan, afin de lui faciliter la tâche, l’encourage à jeûner des demi-journées et d’ajouter une heure ou deux en fonction de sa tolérance.

Mon mari et moi sommes moins religieux que la génération de nos parents, je ne m’attendais pas à ce que mon fils veuille jeûner aussi tôt, j’étais étonnée , explique-t-elle.

Talvia Khan explique qu'elle a adopté des traditions du ramadan qui sont différentes de celles de sa culture Bangladaise. Photo : Radio-Canada / Talvia Khan

Ayant grandi entre deux cultures, Mme Khan explique que les pratiques du ramadan pendant son adolescence mettaient beaucoup d’emphase sur la prière et le temps passé en famille, mais qu'elle aimait aussi pour sa part, rompre le jeûne entre amies. Aujourd’hui, je pratique à ma façon, parce que le ramadan du Canada est très différent du ramadan du Bangladesh, et mon ramadan est très différent de celui de mes parents.

Mme Khan souligne que la pandémie a exacerbé la pression sur les parents et a augmenté la charge de travail sur les mères de famille en particulier. Elle confie qu’il est difficile de se lever pour le sahour, le repas avant le levée du soleil.

Selon elle, la COVID-19 a augmenté l’épuisement, d’autant plus pour les femmes qui doivent composer avec la charge de travail professionnelle et les charge de travail professionnelle, et que cet épuisement peut parfois rendre le jeûne plus difficile.

Talvia Khan laisse à ses parents le soin de préparer les plats traditionnels du Bangladesh pour sa famille. Elle trouve pour sa part, que les plats de sa culture ne sont pas pratiques pour sa santé et son régime alimentaire.

Elle tente de maintenir un rythme de vie équilibré, surtout pendant la pandémie, mais avoue qu'elle ne peut pas tout faire. J’essaie de profiter du mois de ramadan pour me rétablir et recommencer à nouveau. Je sais que je pourrais très facilement tout oublier après ces quatre semaines, mais pour moi, l’objectif spirituel n’est plus la perfection.