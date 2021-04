Le journaliste Steve Paikin quitte son poste de chancelier à l’Université Laurentienne

Contacté par Radio-Canada, M. Paikin n’a pas voulu préciser les raisons de son départ.

Je ne suis pas l’histoire ici. Et je ne veux pas détourner l'attention de ceux qui la méritent , explique par écrit l’animateur et journaliste de The Agenda.

Steve Paikin est chancelier à l’Université Laurentienne depuis 2013. Il a été réélu pour un second mandat en 2018 qui devait prendre fin le 30 juin 2021.

Le deuxième mandat de M. Paikin devait se terminer le 30 juin 2021, mais il a pris fin à sa demande en raison d'obligations professionnelles concurrentes en ce moment , soutient par écrit l'Université Laurentienne.

En tant que chancelier, Steve Paikin a présidé le Parlement modèle de la Laurentienne dans la Chambre des communes et a également présidé de nombreuses cérémonies de collation des grades.