Les variants inquiètent les parents d'élèves en Colombie-Britannique

De plus en plus de parents d’élèves en Colombie-Britannique se disent inquiets par la présence des variants du coronavirus plus contagieux. Ils souhaitent que les protocoles établis dans les écoles puissent être revus, et pourquoi pas accrus.

On a toujours fait attention, mais avec les nouveaux variants, quand je vois que ce sont les jeunes qui sont plus touchés, ça me fait peur pour moi et pour mes filles , indique Mélanie Chartier, mère de deux filles en 10e et 12e année à l'École secondaire Jules Verne, à Vancouver, qui préfère les garder à la maison devant la recrudescence des cas dans la province.

En plus de réduire la taille des classes et des cohortes, Mme Chartier propose d’autres options aux cours en ligne ou en classe pour rassurer les parents.

L’idée que j’ai eue dès le départ, c’est que les profs se branchent sur Zoom dans la classe. Il n’y aurait pas deux classes différentes, pas d'enseignement en ligne plus l’enseignement en personne. Ce serait un genre d’enseignement en direct , prône Mélanie Chartier.

Les écoles de la Colombie-Britannique ont été le théâtre de plusieurs éclosions de COVID-19 depuis le début de l'année. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le CSF ouvert aux propositions

Une proposition qui n'est pas sans déplaire au directeur général du Conseil scolaire francophone (CSF), Michel St-Amant, mais qui semble toutefois plus facile à dire qu’à faire.

Il y a des choses qui sont faisables ici et là. Le défi ou la difficulté souvent va être au niveau de la capacité des systèmes à supporter le signal informatique , dit-il.

Si vous prenez une école où, comme à Gabrielle Roy, il y a 78 membres du personnel, avec une cinquantaine d’enseignants, tout le monde ne pourrait pas être en ligne en même temps. Le système informatique ne serait pas en mesure de le supporter , explique Michel St-Amant, qui accueille favorablement tout commentaire visant à améliorer les mesures en place.