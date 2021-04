Diversité culturelle : Mélissa Bédard tend la main à la jeunesse dans un documentaire

La chanteuse et comédienne Mélissa Bédard présentera au cours de la saison télévisuelle 2021-2022 d’ICI TÉLÉ un documentaire intitulé Vous pouvez rêver, où on la verra aller à la rencontre de jeunes personnes de diverses origines culturelles de la province.

La quête principale de ce documentaire réside dans la volonté de l’artiste de créer un dialogue avec les communautés noires, latines, italiennes, laotiennes, arabes et autres d’ici, pour en apprendre davantage sur leurs histoires, leurs difficultés, mais surtout, mettre en lumière leurs aspirations , peut-on lire dans un communiqué émis lundi avant-midi.

En entrevue dimanche soir à l’émission Tout le monde en parle, Mélissa Bédard a confié avoir été charmée par ses discussions avec les jeunes, notamment en matière de diversité culturelle et de la place des personnes des minorités ethniques dans la société québécoise.

Le documentaire, réalisé par Patricia Beaulieu, met également en lumière l’importance des modèles et des personnalités publiques brisant les plafonds de verre, tous domaines professionnels confondus.

« J’ai retenu que beaucoup [d’entre eux] avaient des modèles, mais des modèles qui proviennent de l’extérieur. Alors qu’en fait, il y en aurait des superbes modèles, ici au Québec », a-t-elle soutenu sur le plateau de Guy A. Lepage.

Mélissa Bédard a également souligné que cette notion de modèle était aussi un point important au sein des discussions familiales sur le futur professionnel des enfants.

J’ai compris que ça venait avec une certaine pression. Surtout pour les immigrants. Comme s’ils devaient faire quelque chose de grand parce que [leurs parents] ont tout laissé derrière. Ça venait aussi avec un désir de réussir et d’avoir un grand métier, et un désir de voir plus de diversité.