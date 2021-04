COVID-19 : croissance des cas à la baisse en Outaouais et à Ottawa

Les autorités de santé font état, lundi, d’un bilan sur l’évolution de la COVID-19 à la baisse en Outaouais et à Ottawa. Aucun décès n’est enregistré dans la région de la capitale fédérale.

Seulement 109 nouveaux cas de contamination sont rapportés en Outaouais. Ces nouvelles données portent à 10 390 le nombre de cas confirmés depuis le début de la crise sanitaire dans la région.

Le nombre de décès est pour sa part toujours de 185, et le nombre de personnes actuellement atteintes du virus est de 1056.

L’Outaouais compte aussi six hospitalisations de moins, selon la santé publique provinciale. Des 55 personnes hospitalisées, sept se trouvent aux soins intensifs.

Aucun variant supplémentaire n’est confirmé dans la région par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Il a cependant à l’œil 118 cas de plus soupçonnés d’être liés à une mutation du virus. Au total, il y a 2152 cas soupçonnés de variants en Outaouais.

Au niveau des variants confirmés dans la région, l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec en recense toujours 174 du Royaume-Uni, deux de l’Afrique du Sud et cinq du Nigeria.

À l’échelle de la vaccination, 102 872 doses ont été administrées en Outaouais jusqu’à présent.

Les autorités sanitaires du Québec recensent 1092 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 338 044 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

Ottawa ajoute 203 nouveaux cas

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) signale 203 nouveaux cas de COVID-19, une hausse quotidienne moins importante que la veille alors que 283 cas étaient rapportés.

Ce sont ainsi 22 038 cas qui ont été enregistrés depuis le début de la pandémie à Ottawa. De ce nombre, 3412 sont toujours actifs.

Des personnes toujours infectées par le virus, 131 sont hospitalisées, dont 34 aux soins intensifs. Le nombre de décès demeure à 482.

La santé publique a aussi identifié un total de 3477 variants préoccupants et mutations sur son territoire. Onze d’entre eux ont causé la mort.

Pour une sixième journée consécutive, l’Ontario recense, sur l’ensemble de son territoire, plus de 4000 nouveaux cas de coronavirus.

Le plus récent bilan des autorités de santé provinciales fait état de 4447 nouvelles infections et 19 décès de plus.