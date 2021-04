Une enseignante accusée d’agression sexuelle sur un élève dit qu’elle a été violée

Alyssa Tungul, une enseignante d’Edmonton accusée d’agression sexuelle sur un de ses élèves mineurs dit qu’elle a été violée et qu'elle a subi du chantage.

Le procès d’Alyssa Tungul s’est ouvert la semaine dernière à Edmonton pour des événements qui remontent à l’été et à l’automne 2016, une période durant laquelle elle a eu une relation avec un de ses élèves.

La femme de 30 ans a plaidé non coupable d'agression sexuelle et d'attouchements illégaux sur une personne de moins de 16 ans.

L'ancien élève a maintenant 20 ans, mais son identité est protégée par une interdiction de publication parce qu’il était mineur au moment des faits.

Il a déjà témoigné qu’Alyssa Tungul l’avait agressé sexuellement, mais qu'il avait participé volontairement aux actes. Il a affirmé qu'ils avaient eu des rapports sexuels à 3 reprises, ainsi que 5 à 10 relations sexuelles orales.

J’y ai mis fin parce qu'elle a dit qu'elle m'aimait et que j'avais l'impression que c'était mal , a déclaré le jeune homme. J'étais un gamin de 15 ans, peu sûr de lui.

Des versions bien différentes

La version de son ancienne enseignante diffère complètement. Alyssa Tungul a expliqué à la Cour qu'elle avait tenté d’être l'amie et la mentore de son ancien élève, alors âgé de 15 ans.

Je le décrirais comme étant un jeune en difficulté qui avait besoin de conseils , a déclaré Alyssa Tungul au cinquième jour de son procès pour agression sexuelle à la Cour du Banc de la Reine d'Edmonton.

L'enseignante de musique, qui a été suspendue, a dit qu'elle avait commencé à communiquer avec son élève sur l'application de messagerie Snapchat après sa 9e année et alors qu’il n'était plus son élève.

Un jour, il l’a appelé, soutient-elle, pour lui demander s'ils pouvaient se parler. Il semblait très troublé et voulait me demander conseil. , a-t-elle dit. Alyssa Tungul dit l’avoir alors emmené dans le sous-sol, chez son cousin, pour qu’ils puissent discuter, alors que sa sœur et son cousin étaient à l'étage.

Il parlait de sa vie à la maison. Que c'était difficile, qu'il aurait voulu être ailleurs , a déclaré Alyssa Tungul. Il était vraiment déprimé. Je lui ai fait un câlin pour le réconforter.

À ce moment-là, soutient-elle, l'adolescent l’a attirée vers lui, a remonté sa jupe, a baissé ses sous-vêtements et l'a violée.

C'est arrivé très vite. Donc, certains détails ne sont pas clairs , a expliqué Alyssa Tungul. Je me souviens m'être levée du canapé et m’être dit que cela n'aurait pas dû arriver.

Elle a affirmé s'être immédiatement rendue dans une pharmacie pour acheter une pilule du lendemain pour éviter une grossesse.

J'avais peur de lui

L'avocat de la défense lui a demandé pourquoi elle n'avait pas signalé l'incident à la police.

Je me disais que si j'allais raconter cela à quelqu'un ou à la police, on ne me croirait pas parce que j'étais adulte, et lui, mineur , a-t-elle dit. J'avais peur de lui. Je ne voulais pas le mettre en colère ou faire quoi que ce soit pour le contrarier.

Elle a ajouté qu’elle s’inquiétait aussi qu’il aille voir la police et prétende qu'il avait été agressé.

Une semaine plus tard, Alyssa Tungul a accepté de reconduire son ex-élève. Elle dit qu'il a commencé à se caresser, avant de lui demander de lui faire une fellation. Elle affirme avoir d’abord refusé. Il a insisté et m'a prise par l'arrière de la tête et m'a poussée vers son pénis , a ajouté Alyssa Tungul.

Après une autre rencontre dans la voiture, elle a mis fin à la relation.

J'en avais eu assez , a déclaré Alyssa Tungul. De lui, et de me sentir obligée de faire des choses qu'il voulait et que je ne voulais pas faire.

Le jeune homme a nié toutes les allégations lorsqu'il a été contre-interrogé.

En position d'autorité

Durant son propre contre-interrogatoire, Alyssa Tungul a admis qu'elle était en position d'autorité envers son ancien élève.

Vous saviez que ce serait une aventure, que vous pouviez vous amuser avec lui et que vous n’auriez pas d'ennuis. N'est-ce pas vrai? , lui a demandé le procureur Damon MacLeod.

Alyssa Tungul a nié cette version des faits.

L’ancien élève s’est rendu à la police en novembre 2018, deux ans après les faits reprochés.

Alyssa Tungul a été relevée de ses fonctions un mois plus tard. Elle est suspendue avec salaire.

Avec les informations de Janice Johnston de CBC