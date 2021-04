EN DIRECT à 12 h 30 : point de presse de Brian Pallister et Brent Roussin

Le Manitoba pourrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la COVID-19 et ses variants. Radio-Canada Manitoba diffuse le point de presse du premier ministre et du médecin hygiéniste en chef avec l’aide d’un interprète pour une partie de l’événement.

Le Manitoba a confirmé lundi matin qu’il abaissera l’âge d’admissibilité pour le vaccin d’AstraZeneca-Oxford contre la COVID-19, suivant ainsi l'exemple de l’Ontario et de l’Alberta, qui ont tous deux annoncé au cours du week-end qu’ils allaient administrer ce vaccin aux personnes de 40 ans et plus à partir de mardi.

Des changements dans la campagne de vaccination de la province, annoncés la semaine dernière pour mieux faire face à la présence des variants, devraient aussi être précisés ce mercredi.

La province entend ainsi prioriser les endroits où il y a davantage de transmission et, ainsi, donner la priorité à des catégories d’individus davantage à risque comme les enseignants. Par ailleurs, les policiers et pompiers pourront tous avoir accès au vaccin.

Les autorités sanitaires doivent préciser quelles zones géographiques spécifiques et quels travailleurs oeuvrant dans ces secteurs seront admissibles à la vaccination.

Vendredi dernier, le médecin hygiéniste en chef adjoint Jazz Atwall a, de son côté, précisé dans son point de presse que 40 % des nouveaux cas décelés à Winnipeg au cours de la première semaine d’avril étaient dus à des variants. Le nombre brut d’infections dues aux variants pourrait doubler dans les dix prochains jours, a-t-il affirmé.

Nous ne voulons pas introduire de nouvelles mesures, mais nous préparons des plans et nous les dévoilerons dans les prochains jours , a ainsi ajouté le médecin, tout en appelant les Manitobains à rester à la maison et éviter les contacts inutiles.

Jazz Atwall a aussi dit que le Manitoba surveillait étroitement la situation dans les provinces voisines, notamment en Ontario où le premier ministre Doug Ford, mis au pied du mur , a mis en place un nouveau train de mesures, dont la fermeture de ses frontières avec le Québec et le Manitoba à compter de ce lundi.

Le Manitoba, qui a annoncé la semaine dernière avoir décelé un premier cas de variant P1, a aussi enregistré 183 nouveaux cas de COVID-19 samedi et 170 nouveaux cas dimanche.

La région sanitaire de Winnipeg comptait 223 de ces 353 nouveaux cas.

Détails à venir.