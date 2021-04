Une ferme urbaine verticale sur les terres de l'industrie serricole

Le concept est l’accomplissement du rêve sur lequel ont longuement travaillé Carina Biacchi et son conjoint Alvaro Fernandes.

Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous savions que nous avions des compétences complémentaires. Elle est du côté des affaires, j’ai les compétences techniques en agriculture. Nous savions que nous voulions combiner nos compétences pour construire quelque chose , explique Alvaro Fernandes.

Le public cherche des manières plus simples et plus abordables de manger de la nourriture saine. C’est pour cela que nous avons décidé de cultiver des micropousses.

Une citation de :Carina Biacchi, copropriétaire de la ferme Ortaliza.