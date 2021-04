Le Manitoba abaisse l'âge d'admissibilité au vaccin d'AstraZeneca à 40 ans

Plus de détails devraient être donnés plus tard dans la journée, selon lui.

Le Manitoba suit ainsi l’Ontario et l’Alberta qui ont tous deux annoncé au cours du week-end qu’ils allaient vacciner les personnes de 40 ans et plus avec ce vaccin à partir de mardi.

Auparavant, l’âge avait été fixé à 55 ans et plus, après la découverte de rares cas de caillots sanguins chez les personnes plus jeunes survenus en Europe, notamment.

Santé Canada a approuvé ce vaccin pour les 18 ans et plus en février, mais le Comité consultatif national de l’immunisation avait récemment recommandé de ne pas utiliser ce vaccin chez les moins de 55 ans.

Le Manitoba accroît les dépistages rapides

Le gouvernement a, par ailleurs, lancé un programme de dépistage rapide pour soutenir les entreprises et les fournisseurs de services essentiels .

Nous travaillons en partenariat avec des entreprises et des services essentiels du Manitoba pour tirer le meilleur parti de notre offre de tests rapides dans le but d'identifier les cas asymptomatiques de COVID-19 sur le lieu de travail et dans d'autres environnements critiques qui, autrement, ne seraient pas détectés , affirme la ministre de la Santé, Heather Stefanson dans un communiqué.

Le programme se base sur le service Fast Pass déjà en place pour dépister rapidement les employés de l’éducation et se concentrera sur des industries ciblées et à des fournisseurs de services essentiels dans les milieux autres que les soins de santé .

Cela comprend des organismes tels que la Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances, le Service d’incendie du Manitoba, l’entreprise Winkler Meats, la minière Alamos Gold Inc et Air Canada.

La province a fourni du matériel pour trois mois aux entreprises participantes. Ces dernières seront responsables de l’administration des tests et le signalement des cas de COVID-19 au gouvernement.

Plus de détails à venir.