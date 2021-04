Les écoles de Gimli sont fermées en raison de la COVID-19

Dans une lettre envoyée aux parents et publiée en ligne dimanche, la Division scolaire Evergreen a annoncé que des élèves et des membres du personnel des écoles Sigurbjorg Steffanson et Dr George Johnson avaient reçu un résultat positif à un test de COVID-19. Ils avaient fréquenté l’école au moment où ils étaient contagieux.

D’autres cas à l’École secondaire Gimli ont ensuite été confirmés.

Aucune information n’a été donnée quant au nombre total de cas. La Division n’a pas précisé non plus quand les cas ont été identifiés et la période au cours de laquelle les personnes infectées étaient présentes à l’école.

La déclaration de la Division a seulement indiqué que les trois écoles seraient fermées lundi au moins.

Cette fermeture donnera le temps à des membres de la communauté de recevoir le résultat de leur test et permettra aux autorités de santé publique de mener leur enquête, indique le message. Elle permettra aussi de nettoyer les établissements d’enseignement et de déterminer la meilleure marche à suivre en collaboration avec les autorités médicales et la santé publique , peut-on lire à la suite.

En ces temps d’inquiétude accrue , la Division scolaire exhorte son personnel ainsi que les élèves et leur famille à limiter leur contact avec les gens à l’extérieur de leur ménage, à demeurer à la maison s’ils se sentent malades, même si les symptômes sont légers, et à suivre les directives de la santé publique de porter le masque et de se laver les mains.

La Division doit envoyer une mise à jour de la situation plus tard lundi lorsqu’elle aura d’autres nouvelles des autorités sanitaires.

La ville de Gimli est située dans la région sanitaire d’Entre-les-Lacs, à environ 85 kilomètres au nord de Winnipeg.

Samedi, la Nation crie de Fisher Rivera annoncé qu’un cas du variant B.1.1.7, identifié pour la première fois au Royaume-Uni, avait été recensé dans sa communauté.