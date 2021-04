Myanmar : l'UE sanctionne dix autres membres de la junte et deux sociétés

L'Union européenne (UE) a sanctionné lundi dix membres de la junte militaire au pouvoir au Myanmar et deux sociétés qui lui assurent un financement pour condamner la répression violente des manifestations prodémocratie, a-t-on appris de sources diplomatiques européennes.

La décision a été validée par les ministres des Affaires étrangères réunis en visioconférence et les deux sociétés sanctionnées sont la Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) et la Myanmar Economic Corporation (MEC), considérées comme des sources de financement pour la junte qui a pris le pouvoir par un coup d'État le 1er février, a-t-on précisé de mêmes sources.

Le principe de ces nouvelles sanctions avait été décidé le 22 mars, lorsque les ministres européens ont sanctionné le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, neuf des plus hauts gradés des forces armées, ainsi que le président de la commission électorale.

Les dix noms ajoutés lundi à la liste noire de l'UE sont pour la plupart membres du Conseil administratif de l'État (SAC). Les Européens les considèrent directement impliqués dans les prises de décision et responsables à ce titre de l'affaiblissement de la démocratie et de l'État de droit au Myanmar.

Un manifestant arrêté par les forces de sécurité à Mandalay, lors d'un rassemblement contre le coup d'État militaire. Photo : Getty Images

Les sanctions européennes consistent en une interdiction de se rendre ou de transiter par l'UE et en un gel de leurs avoirs sur le territoire de l'Union. Elles interdisent également tout financement de l'UE aux sociétés visées.

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont déjà sanctionné les deux conglomérats birmans liés à la junte.

La junte poursuit sa politique de violence et conduit le pays à une impasse , a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, pour justifier ces nouvelles sanctions dont le but est d'obliger les militaires à participer à des négociations .

Les militaires devraient enfin accepter les offres de dialogue et profiter de la réunion de l'ASEAN le 24 avril pour proposer une voie de sortie à cette crise , a-t-il ajouté.

Plus de 700 personnes ont été tuées au cours de la répression menée par les militaires. L'UE se concerte avec ses partenaires occidentaux afin de donner plus de poids aux sanctions adoptées.