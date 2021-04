Les recherches se poursuivent pour retrouver le disparu au nord d’Albanel

Le VTT sur lequel il se trouvait a été repéré près du cours d’eau dans le secteur de la 9e chute où le jeune homme est disparu vers 13 h 45 dimanche.

Il semble qu’il se soit avancé trop loin dans la rivière et que le courant ait emporté le jeune. C’est un accident. Une citation de :Hugue Beaulieu, porte-parole, SQ

Jusqu’à maintenant, les patrouilles n’ont pas permis de trouver la trace du vététiste emporté par l’eau vive.

Des plongeurs, des patrouilleurs nautiques et un hélicoptère de la SQSûreté du Québec participent aux opérations. Leur tâche est compliquée par le fort débit de la rivière à cette période de l’année.

La rivière Mistassini a un fort débit à cette période printanière. Photo : Radio-Canada

C’est une eau noire et il peut y avoir déplacement du jeune homme, donc c’est difficile. Chaque intervention doit être refaite , explique le porte-parole de la SQSûreté du Québec , Hugue Beaulieu.

Les spécialistes utilisent notamment des sonars pour scruter le fonds du cours d’eau et analyser plus attentivement les secteurs plus tranquilles où le corps de l’individu pourrait s’être déposé.