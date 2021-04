Malgré le beau temps, la peur de sortir à l'extérieur est bien réelle pour certains

Alors que le temps estival attire les gens vers les parcs, les plages et autres endroits publics extérieurs, l'anxiété liée à la pandémie est si forte chez certains qu'ils n’osent plus sortir de la maison.

À Victoria, Sally Chaster a si peur de contracter la COVID-19 qu’elle peine à se pointer à l’extérieur, un sentiment qui l’a remplie d’autojugement. Je me dis, pourquoi je ne peux pas le faire? Je regarde les autres. Ils sortent. Ils sont heureux .

Au cœur d'une pandémie, au moment où les cas de variants et les hospitalisations augmentent, il peut sembler normal que des gens préfèrent éviter les endroits publics.

Ils doivent néanmoins repousser leurs peurs, estime le conseiller et éducateur clinique de l'organisme de bienfaisance Anxiété Canada, Mark Antczak.

Nous obtenons une gratification et un soulagement immédiat en évitant les choses qui nous inquiètent. Mais ensuite, le boomerang revient avec force , illustre-t-il.

Les Britanno-Colombiens sont encouragés à se retrouver en petit nombre à l'extérieur. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

L'importance de socialiser

Au début de la pandémie, de nombreuses personnes souffrant d'un faible niveau d'agoraphobie ont pu être soulagées d'être encouragées à rester chez elles.

Or, nos capacités sociales peuvent être menacées par le manque d'interaction avec le monde extérieur, incluant rencontrer des amis, faire du sport ou se rassembler pour des célébrations.

Pour Sally Chaster, ce qui était au départ une forme d'anxiété s’est transformé en agoraphobie, qu’elle tente de traiter avec de l’aide professionnelle. Anxiété Canada a pour sa part lancé l’application MindShift, qui offre des conseils pour se détendre et à prendre en charge son anxiété.

Mark Antczak suggère aux personnes qui vivent cette situation de progresser lentement.

Si passer du temps sur la terrasse d'un restaurant vous semble trop intense, promenez-vous jusqu'au restaurant et explorez-le de l'extérieur. Faites des projets avec un seul ami et allez dans un environnement plus détendu , dit-il.

Depuis que le temps s'est réchauffé, Sally Chaster sort de sa zone de confort. Avec son mari, elle marche son chaton pour des périodes de 30 minutes à la fois.

Avec les informations de Cathy Kearney