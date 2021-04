Le retour à l'école en ligne fait grimper la demande pour des ordinateurs gratuits

Le Youth Empowerment and Skills Centre de Calgary amasse les ordinateurs et les portables neufs ou à donner depuis le début de la pandémie. Son directeur général Gar Gar dit qu'ils ont été inondés d'appels de familles à faible revenu après l’annonce de la province que les cours allaient reprendre en ligne à Calgary.

Quand il s'agit d'une famille qui a quatre enfants ou cinq enfants et que tous ont besoin d'un appareil, les coûts montent vite. Un ordinateur portable usagé coûte près de 300 $ et vous avez besoin de cinq ordinateurs portables , décrit-il.

Les élèves du secondaire de la 7e à la 12e année des conseils scolaires public et catholique de Calgary doivent faire l’école à la maison après un hausse marquée des nouveaux cas de la COVID-19 ces dernières semaines. Les éleves du secondaire de Fort McMurray doivent aussi faire l'école à la maison pendant deux semaines.

Gar Gar dit que son organisme a reçu plus de 80 portables et ordinateurs usagés, ainsi qu’un don de plus de 2000 $ qui a permis d’acheter de nouveaux ordinateurs.

Amal Yehya, élève de 9e année, a six frères et sœurs. Sa sœur jumelle et sa sœur aînée qui est en 11e année apprennent en ligne. Sa famille est parmi celles qui ont reçu un nouvel ordinateur.

Ça va vraiment nous aider parce que nous n’avons pas d'ordinateurs. J’étais nerveuse de savoir comment j’allais pouvoir aller à l’école , dit-elle.

Moi et ma jumelle allons partager cet ordinateur, c'est bien. Mais je ne sais pas comment ma sœur aînée va faire, dit-elle.

Gar Gar souligne que son organisme a une liste d'attente et il encourage les gens à continuer de faire des dons.