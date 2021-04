Les personnes de 60 ans et plus admissibles à la vaccination en Nouvelle-Écosse

Les Néo-Écossais de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous à une clinique communautaire, à une pharmacie ou chez un fournisseur de soins primaire qui offre le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna contre la COVID-19.

Selon la province, ce groupe comprend 76 000 personnes admissibles.

Dans un communiqué, la santé publique indique que des rendez-vous sont encore disponibles pour les gens de 55 à 64 ans qui souhaitent recevoir le vaccin d'AstraZeneca.

On encourage tous les gens de la Nouvelle-Écosse à se faire vacciner contre la COVID-19 dès qu'ils sont admissibles. L'objectif du gouvernement provincial demeure la vaccination du plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible, selon leur âge, afin d'atteindre un taux élevé d'immunité dans la population , peut-on lire.

Les rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19 doivent être pris en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone au 1-833-797-7772.