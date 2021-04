Washington aura les moyens d'empêcher une résurgence d'Al-Qaïda

Nous allons avoir les moyens de voir s'il y a une résurgence, une réémergence de la menace terroriste depuis l'Afghanistan. Nous serons capables de voir cela en temps réel et d'agir , a-t-il déclaré sur la chaîne ABC.

Le chef de la diplomatie américaine défendait la décision annoncée mercredi par le président américain de retirer toutes les troupes d'Afghanistan d'ici au 20e anniversaire des attentats du 11 septembre.

L'Afghanistan avait alors servi de base arrière à Al-Qaïda pour lancer ces attaques contre le territoire américain, ce qui avait déclenché l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés.

Nous allons repositionner nos forces et nos moyens et nous assurer que nous pouvons nous protéger d'une réémergence potentielle. Une citation de :Antony Blinken, secrétaire d'État américain

Pour les responsables de l'administration Biden, la menace terroriste est aujourd'hui disséminée en de nombreux endroits du monde et plus seulement concentrée en Afghanistan.

Ils rappellent également que les talibans se sont engagés à ne pas permettre à des mouvements hostiles aux États-Unis de se réinstaller en Afghanistan.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Photo : Getty Images / KENZO TRIBOUILLARD

Joe Biden avait annoncé mercredi dernier que les États-Unis allaient mettre fin à leur plus long conflit. L'heure est venue de mettre fin à cette guerre sans fin , avait-il martelé dans un discours solennel depuis la Maison-Blanche.

Savoir s'adapter

Pour Antony Blinken, les États-Unis doivent réorienter leurs actions et les adapter à un monde dont les menaces ont changé.

Le président pense que nous devons regarder le monde d'aujourd'hui avec un prisme de 2021 pas de 2001. Une citation de :Antony Blinken, secrétaire d'État américain

La menace du terrorisme s'est déplacée à d'autres endroits. Et nous avons d'autres très importants sujets à notre agenda, dont notre relation avec la Chine, qui va du changement climatique au COVID. C'est là-dessus que nous devons concentrer notre énergie et nos ressources , a-t-il ajouté.

Le départ d'ici au 11 septembre interviendra plusieurs mois après la date butoir du 1er mai inscrite dans l'accord conclu par Donald Trump avec les talibans en février 2020.

L'ex-président américain a estimé dimanche que quitter l'Afghanistan était une chose merveilleuse et positive , tout en déplorant que son successeur démocrate ait choisi la date du 11 septembre.

D'une part, nous pouvons et devrions partir plus tôt , au plus près du 1er mai, a écrit M. Trump dans un communiqué.