Manifestation contre le couvre-feu (mais avec couvre-visage) à Montréal

Les manifestants s’étaient d’abord réunis au parc Jeanne-Mance, en fin d’après-midi. Après un bref parcours dans les rues du Plateau-Mont-Royal, ils sont revenus à leur point de départ environ une heure plus tard.

Les organisateurs recommandaient aux manifestants le port du masque et la distanciation sociale. Par contre, ils s'opposent à l'application du couvre-feu considéré comme une mesure répressive et inégalitaire.

C’est une mesure non justifiée, non justifiable, liberticide et qui touche beaucoup la population déjà marginalisée. Une citation de :Yann Robitaille, un manifestant

Le premier ministre ne peut pas décider de tout, tout le temps. Il ne peut pas gouverner par décret pendant plus d’un an, sans consulter la population, sans consulter les autres partis , note de son côté, Chantal Montmorency, coordonnatrice générale de l’Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes itinérantes et utilisatrices de drogues.

Son association songe même à poursuivre le gouvernement pour faire annuler le couvre-feu. Les personnes utilisatrices de drogue n’ont pas accès aux services d’injection supervisée après le couvre-feu, même s’ils y auraient droit en théorie , affirme Mme Montmorency, qui évoque les craintes des utilisateurs d’être interceptés.

Mis à part quelques échauffourées, la manifestation s’est globalement déroulée dans le calme. Il n'y aurait eu que deux arrestations, mais ce chiffre n'a pas encore été confirmé par les policiers.

La semaine dernière, une manifestation de plusieurs centaines de personnes opposées au retour du couvre-feu à 20 heures avait dégénéré dans le Vieux-Montréal.

La manifestation contre le couvre-feu a connu certains débordements. Photo : The Canadian Press / Giuseppe Valiante

L'ambiance d'abord festive s'était toutefois envenimée lorsque certains d'entre eux ont allumé un feu de déchets sur la place Jacques-Cartier.

Plusieurs vitrines avaient été brisées, alors que la police avait effectué sept arrestations et remis 107 constats d’infraction à des manifestants.

D'après les informations de Marie-Josée paquette-Comeau.