Des professionnelles de la santé de l'Estrie seront aux Jeux olympiques cet été

Le 23 décembre dernier, Guylaine Boutin, qui enseigne la physiothérapie à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de Sherbrooke, a été victime d'un AVC.

Alors qu'elle est maintenant presque totalement rétablie, elle espère s'offrir le cadeau de vivre les Jeux olympiques, pour la quatrième fois.

Dans le monde sportif, les Olympiques représentent l'évènement le plus grandiose de la planète et y participer comme thérapeute est un sentiment indescriptible, selon Guylaine Boutin.

Quant à Linda Gagnon, elle sera la médecin personnelle de la tireuse d'élite Lyne Tremblay, ainsi que de toute l'équipe paralympique de tir à la carabine, à Tokyo.

Il y a toujours cette petite anxiété-là. On veut qu'ils réussissent très bien et on veut que leur condition physique et mentale soit au maximum.

Susan Labrecque, qui est médecin sportive à l'Université de Sherbrooke, a elle aussi rencontré un obstacle l'empêchant de se rendre aux Jeux de Rio. Elle devait se remettre d'un accident de vélo. Mais hors de question de manquer ceux du Japon, même s'ils seront très différents.

C'est sur que les visites dans Tokyo, on oublie ça. Si on sort du village, on ne peut plus rentrer, mais pendant les Jeux, on n'a pas vraiment le temps là.

Une citation de :Susan Labrecque, médecin