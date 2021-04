La hausse du prix du baril profite au secteur pétrolier canadien

D’autant plus, dit-il, que le prix moyen quotidien du baril le deuxième trimestre a été de 60,46 $ US jusqu'à présent, soit plus qu’au premier trimestre lorsque le baril affichait un prix de 53,13 $ US en moyenne.

Il s’agit d’un revirement de la situation, car il y a un an la valeur du pétrole américain pour livraison en mai avait dégringolé pour la première fois en territoire négatif.

En ressortant d’un des cycles les pires de mémoire récente, nous pensons que le secteur [pétrolier] est désormais bien positionné , estime un rapport d’analystes de la Banque Nationale Marchés Financiers.

L’Agence internationale de l’énergie a par ailleurs mis en garde que les émissions de CO2 du secteur de l'énergie ont déjà fortement rebondi.

Elle s’attend à ce que la demande mondiale de pétrole augmente de 5,7 millions de barils par jour en 2021, pour atteindre 96,7 millions de barils par jour.