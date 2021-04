COVID-19 : baisse des nouveaux cas et des hospitalisations en Mauricie–Centre-du-Québec

Répartition des nouveaux cas de COVID-19 Mauricie : 17

Centre-du-Québec : 14 Source : CIUSSS MCQ

Ce nombre représente environ la moitié des nouvelles infections recensées la veille par les autorités régionales.

Les cas de variants ont cependant bondi pour atteindre 404, soit 60 de plus par rapport à samedi. Seulement six ont toutefois été identifiés comme étant le variant B.1.1.7, émergeant du Royaume-Uni.

Le plus récent bilan de la situation du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) fait état d’une hospitalisation en moins et de deux patients ayant quitté les soins intensifs.

La vaccination sans rendez-vous pour les personnes de 55 ans et plus qui désirent recevoir le vaccin d’AstraZeneca va reprendre lundi dans la région, à Saint-Tite et Nicolet.

Cependant, la campagne sur rendez-vous en centres de vaccination et en pharmacie s’est poursuivie au cours de la fin de semaine. Un total de 3517 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de samedi. Il y a maintenant 141 499 personnes vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec.

École à distance au Séminaire Saint-Joseph

C’est au tour du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières de faire basculer une partie de ses élèves en mode virtuel.

Neuf enseignants ont récemment été en contact avec un élève ayant contracté la COVID-19 et doivent se placer en isolement. Ils travaillent tous avec les élèves de 5e secondaire.

Pour cette raison, tout le niveau devra faire l’école à distance jusqu’au 30 avril inclusivement, à compter de demain.