Un pic de popularité des campings mène à une avalanche de défis techniques

À 8 heures pile du matin, ce jour-là, les réservations en ligne pour le camping sauvage à Jasper et Banff ont été lancées. Une demi-heure avant, les campeurs comme Eveline Lefebvre ont pu se connecter au site qui les a ensuite placés dans une file d'attente de façon aléatoire .

Alors j'ai mes trois ordinateurs qui sont branchés et j'attends, puis là, à 8 h, les trois appareils se connectent et je regarde les chiffres... et oh mon Dieu!

Une citation de :Eveline Lefebvre, campeuse