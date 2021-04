COVID-19 : Ottawa coordonnera les efforts pour soutenir l'Ontario

Le gouvernement fédéral va couvrir tous les coûts d'opération et coordonner les mouvements du personnel de la santé des autres provinces qui acceptent de les envoyer en Ontario dans le but d'aider la province, qui est au prise avec une explosion des cas de COVID-19. Il s'engage à déployer ces effectifs additionnels vers les zones critiques.

Quatre ministre fédéraux ont tenu un point de presse dimanche pour annoncer des mesures spéciales afin de soutenir l'Ontario à traverser cette crise. Plusieurs provinces canadiennes sont notamment appelées en renfort pour envoyer du personnel médical.

Le ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Bill Blair, le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan et et la ministre de la Santé Patty Hajdu ont pris part à cette conférence de presse.

Dominic LeBlanc a annoncé qu'une nouvelle entente bilatérale a été signée avec le gouvernement Ford d'une valeur de 46 millions de dollars pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie.

Il a également dévoilé des mesures afin d'augmenter le dépistage rapide en Ontario.

Un message de Trudeau

Dans un message publié sur son compte Twitter plus tôt dimanche, le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé les grandes lignes de cette aide.

On enverra en Ontario des professionnels de la santé de différents ministères fédéraux, en particulier dans la grande région de Toronto où la situation est particulièrement critique , a-t-il dit.

Il a aussi évoqué des discussions avec les premiers ministres de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse pour déterminer s’ils peuvent libérer des ressources en personnel et en équipement au cours des prochains jours .

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le gouvernement fédéral va coordonner le transfert de tout personnel d’une autre province aux premières lignes en Ontario et va couvrir les coûts , a assuré le premier ministre.

Justin Trudeau a aussi fait savoir que les premiers ministres du Yukon, des Territoires-du-Nord-Ouest et du Nouveau-Brunswick ont été contactés pour déterminer comment ils pourraient contribuer .

Des tests rapides seront également envoyés par le fédéral en Ontario afin de freiner la propagation du virus. La province a rapporté 4250 nouveaux cas au cours des dernière 24 heures.

Une première offre déclinée

Vendredi, Justin Trudeau avait annoncé le déploiement de renforts de la Croix-Rouge canadienne en Ontario pour contribuer à l’effort de vaccination, une offre qui a été poliment déclinée par le gouvernement de Doug Ford.

Queens Park a en fait affirmé n’avoir fait aucune demande de la sorte à Ottawa. Notre seule demande au gouvernement fédéral, à l'heure actuelle, est un approvisionnement plus important et plus régulier en vaccins , avait déclaré Sylvia Jones, du bureau du solliciteur général de l'Ontario.

Un message corroboré par le bureau du premier ministre Ford : Nous apprécions l'offre du premier ministre, mais à moins qu'elle ne soit assortie d'une augmentation de l'offre [de vaccins], nous n'avons pas besoin de la Croix-Rouge à l'heure actuelle en Ontario. Nous n'avons pas un problème de capacité, nous avons un problème d'approvisionnement.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada dimanche, un porte-parole du bureau du premier ministre ontarien a révélé que Doug Ford a lui-même contacté des consuls des pays européens à Toronto pour s'approvisionner en doses de vaccins contre la COVID-19.